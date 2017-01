ZDFinfo, kurzfristige Programmänderung /

Mainz, 11. Januar 2017

Woche 07/17

Samstag, 11.02.



Bitte Programmänderung und neue Beginnzeiten beachten:



22.25Gun Germany - Die Deutschen bewaffnen sich

Deutschland 2016



"Die Kölner Silvesternacht - Was geschah und was folgte" um 22.30

Uhr entfällt

23.10Tödliche Rennen - Viel PS und keine Skrupel



23.55Tödliche Rennen - Raser in der Stadt

Deutschland 2015



0.40Endstation Davidwache

Eine Nacht auf St. Pauli

Deutschland 2015



1.20Knast in Deutschland

Strafe, Liebe, Hoffnung



2.20Jung im Knast

Geburtstag hinter Gittern

Deutschland 2016



3.05Jung im Knast

Das Recht des Stärkeren

Deutschland 2016



3.50Jung im Knast

Blinde Wut

Deutschland 2016



4.35Jung im Knast

Höchststrafe

Deutschland 2016









Sonntag, 12.02.



Bitte neue Beginnzeit beachten:



5.20heute-show









