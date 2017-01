Roncato rollt auf Überholspur durch Deutschland und Österreich

Double von Roncato

(firmenpresse) - Spezialisiert auf hochwertiges und funktionales Reisegepäck Made in Italy, vertreibt das 1950 gegründete Unternehmen Roncato RV seine Kollektionen inzwischen weltweit in über 80 Ländern. Für Deutschland und Österreich sieht die Roncato Export Managerin Monica Banon das größte Wachstumspotenzial. Der Fokus liegt auf Verkaufsstellen, die neben Funktionalität auch auf Emotion setzen.

Mit der Einführung seiner Kollektion "Double" hat das italienische Unternehmen Roncato RV in Sachen Reisegepäck sein Meisterstück abgeliefert. Bestätigt unter anderem durch das große Interesse seitens des Handels an diesen einzigartigen Trolleys mit ganz besonderen Funktionen, praktischer Innovation und ansprechendem Design. Nachdem es eine Zeit lang etwas ruhiger war um die italienische Premiummarke, stehen seit drei Jahren in Deutschland und Österreich alle Zeichen auf Wachstum. Die Zahl der Verkaufspunkte nimmt kontinuierlich zu und auch für die Zukunft geht Monica Banon, Export Managerin Roncato von einer positiven Entwicklung aus. Bei der Auswahl der Handelspartner wird gezielt darauf geachtet, dass Markenumfeld sowie Positionierung des Händlers oder Kauf- und Warenhauses zur Markenaussage von Roncato passen. "Natürlich setzen wir auf eine selektive und qualitativ hochwertige Distribution, wobei wir sogar noch einen Schritt weiter gehen. Uns ist es wichtig, dass unsere Handelspartner das Konzept und Lebensgefühl hinter Roncato verstehen und mit unserer Unterstützung auch gegenüber ihren Kunden kommunizieren und transportieren können", erklärt Monica Banon. Dabei zielt sie vor allem auf die Made-in-Italy-Kollektionen ab, die zu 100 Prozent in Italien gefertigt sind und ein entsprechend hohes Qualitätsniveau und perfekte Verarbeitung garantieren. Mit vier Lagerstätten, die zusammen mit den unterschiedlichen Produktionsstätten mehr als 25.000 Quadratmeter Fläche beanspruchen, ist es dem Unternehmen möglich, schnell auf Bestellungen zu reagieren und Bestseller entsprechend vorrätig zu halten. Ein weiterer Erfolgsfaktor des italienischen Reisegepäckunternehmens. In Italien ist man schon einen großen Schritt weiter, dort wurden gerade Monolabelstores eröffnet und zwar jeweils im Hauptbahnhof in Mailand, Florenz sowie in Rom.

Der Vertrieb der Roncato Produkte, ausgewählte Kollektionen werden auch im Produktangebot großer Airlines präsentiert, wird ab 1. Dezember für Deutschland und Osterreich exklusiv über die Handelsagentur Felix Lieser abgewickelt. Mit Felix Lieser (37) übernimmt kein Unbekannter den Vertrieb der Marke Roncato, Lieser verantwortete diese Marke unter anderem bei seinem vorherigen Arbeitgeber, der Leonhard Heyden GmbH. Schon bei seinem langjährigen Arbeitgeber Müller & Meirer Lederwarenfabrik GmbH war er für den Vertrieb von Accessoires und Taschen verantwortlich und hat diesen Beruf von der Pike auf gelernt. "Wir freuen uns, so eine engagierte Handelsagentur für unsere Marke gewonnen zu haben und sind uns sicher, dass die Agentur Felix Lieser den Ausbau der Märkte Deutschland und Österreich erfolgreich vorantreiben wird", so Monica Banon.

RV Roncato, Hersteller von Lederwaren und professionellen Koffersystemen, mit Sitz in Campodarsego (Padua, Italien), steht seit über 50 Jahren weltweit für Qualität, Technologie, Stil und italienisches Design. Das in über 80 Ländern vertretene Unternehmen bietet innovative Lösungen für alle Reise- und Transportanforderungen: Leichtigkeit, Zweckmäßigkeit und ständige Entwicklung von neuen, immer leistungsstärkeren Materialien. Der Blick ist stets in die Zukunft gerichtet, um den Anforderungen der Kunden, vor allem was Sicherheit, Maße und Umweltfreundlichkeit der Produkte betrifft, bestens entsprechen zu können

