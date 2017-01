Romantischer Wellness-Kurzurlaub für Paare, Verliebte oder zwei Personen!

Urlaubsbox-Hotelgutscheine: So günstig kann ein romantischer Wellnessurlaub in Deutschland, Österreich oder der Schweiz sein.

Urlaubsbox Hotelgutscheine und Reisegutscheine

(firmenpresse) - Urlaubsbox.com ist der allerschnellste und beste Weg zu einem unvergesslichen Wellnesskurzurlaub in Deutschland, Österreich oder der Schweiz. Eine Urlaubsbox enthält einen exklusiven Reisegutschein für eine Wellnesskurzreise für Paare, Verliebte oder zwei Personen inklusive Frühstück oder einen Romantikgutschein für ein zauberhaftes Candle-Light-Dinner in einem wunderschönen Gourmetrestaurant.



Viele Urlaubsboxen enthalten zusätzlich einen Wellnessgutschein für zusätzliche Hotelleistungen wie spezielle Verkostungen, Wellnessanwendungen oder wohltuende SPA-Anwendungen, abhängig vom Serviceangebot des jeweiligen Wellnesshotels, Kuschelhotels, Romantikhotels oder Luxushotels. Alle Urlaubsboxen der Invent Marketing Gruppe sind auf jeden Fall immer deutlich mehr wert als sie kosten.



Die Wertgutscheine können für Wellnesshotels und Gourmetrestaurants in den allerschönsten Gegenden Deutschlands, Österreichs oder der Schweiz eingelöst werden. Zur Auswahl steht ein großes Spektrum an exklusiven Hotelunterkünften: Vom romantischen Wellnesshotel am Land bis hin zum exklusiven Romantik-Ressort. Wellnesswochenende, Romantikkurzurlaub für Zwei, Berge, Sport, Citytrips und vieles mehr - für jeden Reisegeschmack stehen die passenden Urlaubsboxen bereit. Die Wellnessbox kann einfach online unter www.urlaubsbox.com bestellt und mit allen gängigen Bezahlungsmitteln gekauft werden.



Damit der romantische Wellness-Kurzurlaub vom ersten Moment an ein unvergessliches Erlebnis wird, kümmern sich die freundlichen Mitarbeiter der Buchungshotline um einen reibungslosen Reiseablauf. Oder man bucht ganz einfach direkt online über die unkomplizierte Urlaubsbox-Buchungsplattform. Als Gutscheingeschenk für jeden Anlass kommt die Urlaubsbox in der edlen Metallbox mit Banderole zum Besteller nach Hause.







Hotelgutscheine & Reisegutscheine für Österreich und Deutschland verschenken - Mit einem Geschenkgutschein, Wellnessgutschein Freude schenken!



INVENT Marketing und Tourismus GmbH

Hopfengasse 25, 4020 Linz

