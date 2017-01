70 Jahre SPIEGEL beim Lesezirkel LESERKREIS DAHEIM

Der Lesezirkel LESERKREIS DAHEIM gratuliert dem SPIEGEL herzlich zum 70. Geburtstag!



(firmenpresse) - Dies bedeutet für uns zugleich 70 Jahre gute und enge Partnerschaft. Auch weiterhin gehört der SPIEGEL zu unseren beliebtesten Top-Zeitschriften.



Für die Zukunft alles Gute und auf viele weitere Jahre gute Zusammenarbeit!







Der Lesezirkel LESERKREIS DAHEIM wurde 1907 von Richard Ganske in Kiel gegründet und ist das größte Mietzeitschriften-Unternehmen in Europa mit Service-Filialen in allen Teilen Deutschlands.







Das Unternehmen gehört zur GANSKE VERLAGSGRUPPE

(JAHRESZEITEN VERLAG, HOFFMANN UND CAMPE,

GRÄFE UND UNZER...u.a.)



