Jahresbilanz 2016: 112 neue Millionäre und erneut Steigerungen der Spieleinsätze beim Deutschen Lotto- und Totoblock (DLTB)

Der Deutsche Lotto- und Totoblock zieht eine positive Bilanz des

Jahres 2016. "Die staatlichen Lotteriegesellschaften verzeichnen eine

positive Entwicklung der Spieleinsätze über alle Spielarten hinweg",

fassen die Federführer des Deutschen Lotto- und Totoblocks, Michael

Heinrich und Torsten Meinberg, die Geschäftsentwicklung zusammen. Das

Gesamtergebnis 2016 konnte gegenüber dem erfolgreichen Vorjahr

nochmals gesteigert werden. Dies ist beachtlich, weil es 2015 mit

ausnahmsweise 53 Kalenderwochen mehr Ziehungen gegeben hatte als in

den 52 Wochen des Jahres 2016.



Die 16 staatlichen Lottogesellschaften haben mit ihrer

Produktpalette von LOTTO 6aus49 über Eurojackpot bis hin zu KENO im

vergangenen Jahr Spieleinsätze von über 7,3 Milliarden Euro erzielt.

Dabei stiegen die Einsätze um 32 Millionen Euro (0,4%) gegenüber 7,27

Mrd. Euro im Vorjahr.



Zwei lange Jackpot-Phasen bei LOTTO 6aus49 und zwei 90 Millionen

Jackpots beim Eurojackpot haben die positive Bilanz zusätzlich

beflügelt.



"Im vergangenen Jahr wurden insgesamt Gewinne in Höhe von 3,61

Milliarden Euro über alle Lotterien verteilt ausgeschüttet. Das

beginnt beim kleinen Rubbellos und einem Gewinn von 50 Cent bis hin

zu Millionen-Gewinnen bei LOTTO 6aus49 und dem Eurojackpot",

erläutert Michael Heinrich vom DLTB.



"Die Lotteriegesellschaften der 16 Bundesländer erfüllen ihren

staatlichen Auftrag, ein attraktives Glücksspielangebot für alle

Bevölkerungsschichten bereitzustellen. Sicherheit und Spielerschutz

haben dabei einen hohen Stellenwert", betonen die DLTB-Federführer

Heinrich und Meinberg.



Anlass zur Sorge gibt allerdings die Zunahme an nicht lizensierten

und in Deutschland illegalen Lotterien, insbesondere im Internet.

"Zahlreiche, vor allem ausländische Anbieter missachten den

Glücksspielstaatsvertrag und die Regeln des Spielerschutzes. Illegale



Schwarzlotterien sind eine Form der Produktpiraterie, führen

Verbraucher in die Irre und umgehen die Steuerpflichten in

Deutschland. Den öffentlichen Haushalten entgehen dadurch Einnahmen

in Millionenhöhe" kritisiert Meinberg und betont: "Letztlich

schmälert jede Teilnahme bei einem solchen illegalen Anbieter auch

die Gewinne, die an die ehrlichen Spieler in Deutschland

ausgeschüttet werden können."



Michael Heinrich ergänzt: "Die von den staatlichen

Lottogesellschaften erwirtschafteten Gelder kommen zum Großteil

wieder der Allgemeinheit zu Gute. Indem wir soziale und kulturelle

Projekte sowie den Sport fördern, profitiert die Bevölkerung von den

Einnahmen staatlicher Lotterien. Der Erhalt des Glücksspiel-Monopols

ist wichtig für die Erfüllung unseres öffentlichen Auftrages in den

einzelnen Bundesländern."



Vor diesem Hintergrund begrüßt der Deutsche Lotto- und Totoblock

die von den Ministerpräsidenten in Angriff genommene Überarbeitung

des Glücksspielstaatsvertrages, die eine Stärkung der

Glücksspiel-Aufsicht vorsieht. "Entscheidend wird es sein, die

Glücksspiel-Aufsichten künftig personell und finanziell so

auszustatten, dass sie ihren zunehmend komplexer werdenden Aufgaben

gerecht werden können und die Gesetze auf allen Ebenen konsequent

umsetzen können", sagt DLTB-Federführer Meinberg und betont: "Unser

Ziel ist es, auch den folgenden Generationen das

gemeinwohlorientierte Glücksspiel anbieten zu können."



112 neue Millionäre in Deutschland.



Insgesamt konnten die staatlichen Lotteriegesellschaften 2016 mehr

als 1.000 Großgewinne über 100.000 Euro ausschütten und 112 neue

Millionäre küren. In jedem Bundesland, bis auf Bremen, gab es

mindestens einen neuen Millionär. Mit LOTTO 6aus49 wurden 47

Spielerinnen und Spieler zu Millionären, 23 durch die Zusatzlotterie

Spiel 77, zehn mit der GlücksSpirale, 23 mit Hilfe von Eurojackpot,

vier mit BINGO und weitere fünf im Rahmen von regionalen

Sonderauslosungen. Bei Eurojackpot gab es noch den Sonderfall eines

weiteren Millionärs am 1. Januar 2016, der aber formal dem Jahr 2015

zugerechnet wird.



Hohe Jackpots bei LOTTO 6aus49 und Eurojackpot.



Mehrere lange Jackpot-Phasen haben 2016 die Lotto-Begeisterung

gesteigert: So gab es bei LOTTO 6aus49 zwei Jackpot-Phasen mit

jeweils einer Laufzeit von 13 Ziehungen und Zwangsausschüttungen im

Mai und September. In beiden Ziehungen profitierten Gewinner der

Gewinnklasse 2 mit 6 Richtigen und konnten sich über Gewinne von

jeweils über 30 Mio. Euro freuen. Die Gesamtgewinnsumme bei LOTTO

6aus49 betrug 1,91 Milliarden Euro.



Beim Eurojackpot baute sich der Jackpot zwei Mal bis auf 90 Mio.

Euro auf. Im Oktober traf ein Spielteilnehmer aus Baden-Württemberg

als Einziger die Gewinnklasse 1 und erzielte damit den höchsten

Lotteriegewinn in der Bundesrepublik Deutschland. Im Dezember stand

der Jackpot erneut bei 90 Mio. Euro und wurde erst am 6. Januar 2017

geknackt.



Verteilung nach Bundesländern: 20,5% der Neu-Millionäre leben in

NRW. Nordrhein-Westfalen führt auch 2016 die Rangliste der deutschen

Neu-Millionäre an: Im vergangenen Jahr gingen 23 Millionengewinne in

das bevölkerungsreiche Bundesland. Dicht auf den Fersen:

Baden-Württemberg mit 21 Millionären. Auf dem dritten Platz folgt in

diesem Jahr Niedersachsen mit 16 neuen Millionären, noch vor Bayern,

wo 14 der Neu-Millionäre leben.



Einige "Glückszahlen" waren besonders erfolgreich: Bei LOTTO

6aus49 wurden am häufigsten die Zahlen 1 und 30 (19 Mal), gefolgt von

6 und 26 (18 Mal) gezogen. Beim Eurojackpot haben die Zahlen 10 (11x)

sowie 20, 28 und 50 (jeweils 9x) besonders häufig zum Glück

verholfen.



Neuerung bei den Rubbellosen.



Bei den Rubbellosen wurde in neun Bundesländern das Los "Platin 7"

erfolgreich eingeführt. Spitzengewinne bis 500.000 Euro machen diese

Rubbellose besonders attraktiv.



Fast 3 Milliarden Euro für das Gemeinwohl in Deutschland.



Ein Großteil der von den staatlichen Lottogesellschaften

erwirtschafteten Gelder kommen wieder der Allgemeinheit zu Gute. Die

16 Landes-Lotteriegesellschaften haben im zurückliegenden Jahr erneut

einen Milliardenbetrag für das Gemeinwohl erzielt. Denn ca. 40% der

Lotterieeinnahmen fließen über Lotterieabgaben an die Bevölkerung

zurück. Dabei gingen insgesamt ca. 1,7 Milliarden Euro an Projekte in

Kultur, Sport, Sozialem sowie Denkmal- und Umweltschutz. Mehr als ein

Viertel dieser Mittel kam dem Sportbereich zu Gute. Die

Lotteriesteuer umfasste im vergangenen Jahr gut 1,2 Milliarden Euro

und wurde an die jeweiligen Staatshaushalte abgeführt. Zusätzlich

erfolgen je nach Bundesland weitere direkte oder indirekte

Fördermaßnahmen - auch über LOTTO-Stiftungen - für den Umwelt- und

Naturschutz, Kultur- und Denkmalschutz sowie soziale und

gemeinnützige Zwecke.



Zu dieser Meldung steht die Grafik "Millionärskarte" als Download

bereit: www.lotto-hh.de/dltb



Über den DLTB:



Der Deutsche Lotto- und Totoblock (DLTB) ist die Gemeinschaft der

16 selbstständigen Lotteriegesellschaften in den Bundesländern. LOTTO

steht für Glück auf der Basis von Verantwortung. Unser vorrangiges

Ziel ist es, das Spiel mit dem Glück zu ermöglichen, gleichzeitig

aber präventiv die Entstehung von Spielsucht zu verhindern. Im

staatlichen Auftrag orientiert sich unser Handeln nicht am

Gewinnstreben, sondern ist vorrangig an der Förderung des Gemeinwohls

ausgerichtet. Die Einsätze der Spielteilnehmer fließen zum weit

überwiegenden Teil an die Allgemeinheit zurück und finanzieren

zahlreiche Projekte in den Bereichen Soziales, Kultur und Sport.







Dies ist eine Pressemitteilung von

Deutscher Lotto- und Totoblock

