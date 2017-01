etventure entwickelt die Beratung der Zukunft: Dr. Dorothea von Wichert-Nick wird neue Geschäftsführerin Corporate Innovation (FOTO)

(ots) -

Digitalberatung und Company Builder etventure verstärkt seine

Management-Ebene mit Dr. Dorothea von Wichert-Nick als neuer

Geschäftsführerin im Bereich Corporate Innovation. Dieser

Geschäftsbereich zielt auf die Begleitung von Unternehmen im Rahmen

der Digitalen Transformation und die Entwicklung neuer, digitaler

Geschäftsmodelle für den Kunden ab. Die 49-jährige

Diplom-Wirtschaftsingenieurin und Doktorin der Wirtschaftspolitik

wird das Beratungsangebot von etventure maßgeblich weiterentwickeln

sowie den Auf- und Ausbau neuer Strukturen im Unternehmen

vorantreiben.



etventure DNA bewahren, neue Strukturen und Ansätze etablieren



Schon heute hebt sich etventure durch die agile, innovative

Methodik und die konkrete Umsetzungsorientierung bei der Digitalen

Transformation vom Angebot klassischer Unternehmensberatungen ab. Das

Ziel ist es, sich im Zuge der exponentiellen Entwicklung des

digitalen Wandels und des technischen Fortschritts, weiter als

Innovationsführer und Partner in allen Fragen der Zukunftssicherung

zu etablieren. Hierbei wird Dorothea von Wichert-Nick eine

Schlüsselfunktion einnehmen und das etventure Beratungs-Portfolio

weiterentwickeln und ganzheitlicher gestalten.



Neben dem Fokus auf den Bereich Corporate Innovation wird sie

darüber hinaus in organisatorischer Hinsicht die Etablierung neuer

Strukturen und Prozesse bei etventure verantworten. "Die DNA von

etventure - die unternehmerisch geprägte Herangehensweise an die

Digitalisierung, gepaart mit einer offenen, dynamischen

Unternehmenskultur - ist einzigartig und stellt die Grundlage für den

Erfolg und das rasche Wachstum der Unternehmensgruppe dar", erklärt

von Wichert-Nick. "Mein Ziel ist es, diese DNA zu bewahren und zu

fördern, und etventure mithilfe skalierbarer Organisations- und

Führungsstrukturen sowie innovativer Beratungsangebote auf das



nächste Level zu bringen."



Dorothea von Wichert-Nick vereint langjährige Erfahrungen aus der

digitalen, der Konzern- und der Beratungswelt. So war sie vor ihrem

Einstieg bei etventure CEO der digitalen Marketingagenturgruppe PIA

Performance Interactive Alliance und Vorstandsmitglied der Sedo

Holding AG. Als Geschäftsführerin von Solon Management Consulting

steuerte sie mehr als zwölf Jahre den Wachstumskurs des Unternehmens

und war hier auch für den Aufbau von Strukturen, unter anderem im

Bereich Personal und Weiterentwicklung, verantwortlich. Zudem

arbeitete sie als Gruppenleiterin Strategie bei der Deutschen

Telekom.



Transformation zur Beratung der Zukunft



"Die Digitalisierung stellt, bedingt durch veränderte

Kundenanforderungen und die Demokratisierung von Wissen, nicht

zuletzt auch das Geschäftsmodell der Unternehmensberatung in Frage

und macht eine Transformation erforderlich, die klassischen

Beratungen häufig schwerfällt", so Philipp Depiereux, Gründer und

Geschäftsführer von etventure. "Unsere radikal nutzerzentrierte und

durch Startup-Methoden geprägte Herangehensweise macht es uns

möglich, deutlich schneller auf sich verändernde Ansprüche zu

reagieren. Mit Dorothea von Wichert-Nick konnten wir nun eine

ausgewiesene Expertin sowohl in den Bereichen Digitale Transformation

und Consulting, als auch im Hinblick auf Unternehmenssteuerung und

Management gewinnen, die unsere eigene Entwicklung zur Beratung der

Zukunft gestalten wird."







Für weitere Presseinformationen, Interviewanfragen und Bildmaterial:

Christian van Alphen

Head of Public Relations

etventure GmbH

Prannerstr. 10, 80333 München

+49 89 - 230 691 314

christian.vanalphen(at)etventure.com

www.etventure.com



Original-Content von: etventure GmbH, übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

etventure GmbH dorotheavonwichert-nick.jpg

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 11.01.2017 - 15:10

Sprache: Deutsch

News-ID 1443357

Anzahl Zeichen: 4146

Kontakt-Informationen:

Firma: etventure GmbH dorotheavonwichert-nick.jpg

Stadt: Berlin





Diese Pressemitteilung wurde bisher 54 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung