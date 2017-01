phoenix History Live: Flucht und Vertreibung - Ein ewiges Thema? - Sonntag, 29. Januar 2017, 13.00 Uhr

(ots) - Als Folge des zweiten Weltkrieges wurden

Abermillionen Menschen entwurzelt und vertrieben - knapp zwölf

Millionen davon waren Deutsche, die aus den deutschen Ostgebieten

fliehen mussten und eine neue Heimat suchten. Nicht überall waren sie

gleichermaßen willkommen.



Geschichte wiederholt sich. Auch diese? Die Bilder von

kilometerlangen Flüchtlingstrecks, von überfüllten Flüchtlingsheimen

und überforderten Behörden lassen in der aktuellen Situation keinen

anderen Schluss zu. Flucht und Vertreibung, so scheint es, ist ein

ewiges Menschheitsthema. Aber was ist heute anders als vor 70 Jahren?

Welches Verhältnis haben wir Deutschen aufgrund unserer eigenen

Geschichtserfahrung zu den Geflüchteten?



Guido Knopp erforscht mit seinen Gästen die Ursachen für diese

unterschiedlichen Perspektiven und beleuchtet mit ihnen gleichzeitig

die nationale Erinnerungskultur. Gibt es eine gemeinsame europäische

Erinnerungskultur? Warum sind die Narrative über 70 Jahre danach

immer noch so unterschiedlich? Und was können wir daraus lernen?



Diese und anderen Fragen diskutiert Guido Knopp mit seinen Gästen:



- Prof. Gesine Schwan (Präsidentin und Mitgründerin der

HUMBOLDT-VIADRINA Governance Platform gGmbH.)

- Dr. Gundula Bavendamm (Direktorin Stiftung Flucht, Vertreibung,

Versöhnung)

- Prof. Horst Möller (vormals Direktor des Instituts für

Zeitgeschichte, München)







