Changhong H2: Weltweit erstes Smartphone mit integriertem Molekularscanner auf der CES 2017 in Las Vegas vorgestellt

(ots) - Der chinesische CE-Konzern Changhong hat

auf der CES 2017 in Las Vegas sein revolutionäres Smartphone H2

vorgestellt, das mit einer außergewöhnlichen neuen Technik eine neue

Ära in die Smartphone-Welt einläuten wird. Das Changhong H2 verfügt

als erstes Smartphone weltweit über einen SCiO-Molekularscanner. Der

in Zusammenarbeit mit Consumer Physics und Analog Devices (ADI)

entwickelte Sensor erlaubt es, die molekulare Zusammensetzung von

Objekten und Oberflächen zu untersuchen und zu erkennen. So können

Verbraucher die Eigenschaften von Lebensmitteln, Flüssigkeiten,

Medikamenten und vieles mehr analysieren und sogar

Körperfettmessungen vornehmen.



Das Changhong H2 eröffnet Verbrauchern neue Möglichkeiten, ihr

persönliches Wohlbefinden zu verbessern, den Reifegrad oder die

Frische von Obst und Gemüse zu bestimmen, ihre Ernährungsbedürfnisse

abzustimmen und die Echtheit von Produkten zu überprüfen, indem die

Zusammensetzung mit dem Original verglichen wird. Auch zur Bestimmung

des Körperfetts ist der Molekularsensor einsetzbar.



Bei dem SCiO-Molekularscanner handelt es sich um ein

miniaturisiertes Nahinfrarotspektrometer, das einen Lichtstrahl

aussendet und dessen Reflexion analysiert. Jedes Material sorgt dabei

für eine andere Spektrallinie, sodass ein Rückschluss auf das

gescannte Objekt möglich ist. Ziel ist es, den Nutzern mit dem

Smartphone ein Gerät an die Hand zu geben, mit dem sie Informationen

über ihnen vorliegende Objekte selbst erfassen können.



"Das Changhong H2 ist ein bemerkenswertes Gerät mit einzigartigen

Fähigkeiten. Wir freuen uns, das innovative Smartphone unserem

wachsenden Portfolio hinzufügen", so Jin Li, Präsident, Sichuan

Changhong Electronics Holding Group Co., Ltd. "Zusammen mit ADI und

Consumer Physics freuen wir uns darauf, das Changhong H2

hervorzubringen und neugierige Denker global zu begeistern, um ihre



Umgebung auf eine neue und revolutionäre Weise zu erkunden. Ähnlich

wie bei der Integration von Kameras und GPS-Chips stellt die

Integration des SCiO-Sensors in das Mobiltelefon eine Veränderung in

Bezug auf die Fähigkeit des Gerätes dar, unseren Alltag zu

verbessern."



Das Changhong H2 ist im Vergleich zu herkömmlichen Smartphones um

20 Prozent energiesparender. Es verfügt über einen einzigartigen

6-Zoll-extra-großen, hochauflösenden Bildschirm und eine makellose

Benutzerfreundlichkeit mit 2.0GHz / 8-Core-CPU.



Weitere Informationen und Video:

http://phone.consumerphysics.com



Über Changhong



Changhong, 1958 in China gegründet, ist mit etwa 90.000

Mitarbeitern einer der größten CE-Hersteller der Welt und Chinas

zweitgrößter Produzent von Smart-TV-Geräten. Changhong hat seinen

Hauptsitz im chinesischen Sichuan. Der europäische Sales & Marketing

Sitz befindet sich in Berlin. In der Tschechischen Republik verfügt

das Unternehmen seit 2005 über eine europäische Produktionsstätte.

Neben Fernsehern zählen Kühlschränke und Waschmaschinen, Klimaanlagen

und Kompressoren (weltweit größter Lieferant und Hersteller von

Kompressoren) zum Kerngeschäft des Unternehmens. Darüber hinaus hat

sich Changhong unter anderem mit Smartphones, Navigationssystemen,

Küchengeräten, Stromspeichern und Elektronikkomponenten inklusive

eigenem Chip-Design einen Namen gemacht. Zurzeit entwickelt sich

Changhong von einem OEM führender globaler Marken zu einem

Markenhersteller mit eigenen Forschungs- und Entwicklungszentren und

internationaler Ausrichtung. Im TV-Bereich bietet das Unternehmen

unter den Markennamen Changhong und CHiQ bereits technisch

hochwertige Produkte zu attraktiven Preisen an. Das Vertriebsnetz

umfasst aktuell 110 Länder. In Deutschland ist das Unternehmen seit

2009 ansässig. Deutschlandsitz ist Berlin. www.changhong.de







Pressekontakt:

Industrie-Contact AG

Jonathan Klimke

Bahrenfelder Marktplatz 7

22761 Hamburg

Telefon: 040 / 899 666-32 | jonathan.klimke(at)ic-gruppe.com



Original-Content von: Changhong Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

Changhong Deutschland GmbH

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 11.01.2017 - 15:15

Sprache: Deutsch

News-ID 1443363

Anzahl Zeichen: 4492

Kontakt-Informationen:

Firma: Changhong Deutschland GmbH

Stadt: Berlin/Las Vegas





Diese Pressemitteilung wurde bisher 42 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung