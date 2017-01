Projektron BCS 7.36: Projekte mit PRINCE2 von der Vorbereitung bis zum Abschluss unter Kontrolle

PRINCE2 ist weltweit verbreitet und zählt zu den führenden Projektmanagement-Methoden. Während Projektron BCS das methodenkonforme Arbeiten nach IPMA und PMI schon seit Langem unterstützt, werden die spezifischen Anforderungen von PRINCE2 in der neuen Version 7.36 mit einem separaten Baustein abgedeckt.

(firmenpresse) - PRINCE2 steht für „Projects in Controlled Environments“ und stellt ein strukturiertes Prozessmodell für das Projektmanagement bereit. Die sieben standardisierten PRINCE2-Prozesse werden in Projektron BCS von anpassbaren Assistenten unterstützt; so können die Arbeitsschritte der jeweiligen Managementphase gemäß dem Vorgehensmodell geplant werden. Alle in den Assistenten zusammengefassten Ansichten lassen sich auch einzeln aufrufen und manuell bearbeiten.



Bei der Teamplanung stehen die in PRINCE2 definierten Rollen zur Verfügung und lassen sich den Mitarbeitern zuordnen. Auf diese Art können Benutzervertreter, Teammanager, Projektunterstützung, Projektsicherung, Lieferantenvertreter, Auftraggeber und Programmmanagement festgelegt werden. Zudem lassen sich Qualitätsmanagementaktivitäten und Risiken einzeln erfassen und können Verantwortlichen zugewiesen werden. Projektleiter können außerdem mit dem Lenkungsausschuss vereinbarte Toleranzgrenzen für Terminabweichungen, Aufwand, Kosten und andere Projektkennzahlen einstellen. Auch das Änderungsmanagement unterstützt Projektron BCS: Offene Punkte können als Tickets erfasst, geprüft und freigegeben werden.



Die Erweiterungen in Projektron BCS unterstützen nach PRINCE2 arbeitende Organisationen bei der Einhaltung ihrer Projektmanagement-Prozesse. Die korrekte Umsetzung der PRINCE2-Prozesse in Projektron BCS wurde von der unabhängigen Managementberatung SERVIEW GmbH bestätigt.





https://www.projektron.de/aktuelles/projektron-bcs-aktuell/projektron-bcs-736-projekte-mit-prince2-von-der-vorbereitung-bis-zum-abschluss-unter-kontrolle-2774



Die Projektron GmbH entwickelt und vertreibt seit 2001 mit derzeit mehr als 90 Mitarbeitern die webbasierte Projektmanagement-Software Projektron BCS. Diese wird an insgesamt fünf Standorten in sieben Sprachen vertrieben.



Mit Projektron BCS lassen sich Projekte vorbereiten, planen, durchführen, auswerten und abrechnen. Durch den modularen Aufbau und eine Vielzahl von Schnittstellen lässt sich die Software flexibel in bestehende Organisationsstrukturen integrieren. Alle Projektmitglieder greifen standortunabhängig über den Browser auf ihre Projektdaten zu. Zusätzlich werden unternehmensweit einsetzbare Funktionen bereitgestellt, etwa zur Unterstützung des Personalmanagements, für die Arbeit nach Scrum oder mit Tickets. Projektron BCS steht in sieben Sprachen zur Verfügung und wird durch eine umfangreiche Dokumentation ergänzt.

