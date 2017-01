MDL expo International realisiert Setbau für Microgaming auf der EiG in Berlin

Vom 18. bis 20. Oktober 2016 verwandelte sich die Arena Berlin, eine 6.500 qm große, multifunktionale Halle direkt am Spreeufer, bei der „EiG – Excellence in iGaming“ in ein Glücksspiel-Casino. Auf der international führenden Gaming-Messe präsentiert die Branche einmal im Jahr zahlreiche Neuheiten aus dem Online-Casino-Bereich. Die Veranstaltung fand zum zweiten Mal in Berlin statt und wird von einem Kongress begleitet.

Messestand von Microgaming auf der EiG in Berlin (Foto: MDL expo International)

(firmenpresse) - Im Auftrag der englischen Agentur Event Live hat die MDL expo International GmbH, weltweit tätiges Messe- und Dekobauunternehmen aus dem hessischen Trebur bei Frankfurt, den Setbau für den rund 240 qm großen Messestand von Microgaming realisiert. Im Mittelpunkt des Messeauftritts stand die Vorstellung des neuen Halloween Slot Spiels „Lost Vegas“. In dem Game um „Gut und Böse“ widmet sich der US-amerikanische Softwareentwickler der eigenen Heimatstadt. Dabei tritt die Bevölkerung gemeinsam zum faszinierenden Kampf gegen „blutrünstige Zombies“ an, wobei jeder Spieler selbst entscheidet, auf welcher der beiden Seiten er am Ende steht . . .



Mit einer gelungenen Inszenierung aus klassischem Setbau, großformatiger Grafik und freistehenden, lebensgroßen Charakteren konnte MDL expo International das kreative Design von „Lost Vegas“ in die Dreidimensionalität überführen und „zum Leben erwecken“. Durch den Einsatz von großformatigen abgehängten LED-Screens, Soundeffekten und passender Beleuchtung gelang es dem Messebauspezialisten, den Stand von Microgaming zum Publikumsmagneten zu machen.











MDL expo International GmbH

MDL expo International plant und realisiert Messe- und Ausstellungsbauten für Tagungen, Events und Kongresse weltweit im Full Service. Kompetenzen sind Planung, Produktion, Fertigung und Realisation vor Ort von Messeevent- und Setbauten jeglicher Art. Die MDL expo International Group realisiert jährlich mehr als 500 Projekte. Das Unternehmen wurde 1996 von Stefan Löffler gegründet. Heute beschäftigt das Unternehmen 130 festangestellte Mitarbeiter.

