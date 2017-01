aveato Catering gehört zu den Top 3 Event Caterern in Deutschland 2017

Kaum ins neue Jahr gestartet, wurde aveato Catering ausgezeichnet: Platz 3 im "Eventcatering-Ranking 2017" des Fachmagazins Blach Report.

Event Catering Ranking 2017

(firmenpresse) - Welche Eventcaterer gelten als besonders leistungsfähig? Um diese Frage zu beantworten, hat die Redaktion des Blach Reports bei den Auftraggebern von Veranstaltungen um ein Votum gebeten. Das Ergebnis ist eindeutig: aveato Catering gehört zu den drei besten Event Catering Unternehmen in Deutschland und holt zum dritten Mal Bronze!



"Wir sagen "MERCI" an die Leser des Blach Reports. Zum fünften Mal in Folge ist aveato Catering im Ranking mit dabei. 2013 Platz 3, 2014 Platz 5, 2015 Platz 3, 2016 Platz 5 und 2017 erneut auf dem Treppchen mit Platz 3.



Unsere Strategie, modernes, leckeres, unkompliziertes und günstiges Catering deutschlandweit anzubieten geht auf und wird mit einer Top-Platzierung und Bronze gewürdigt," sagt Alexander Schad, Gründe von aveato, und fügt hinzu: "Es gibt deutschlandweit wenige Catering Unternehmen, die es den Auftraggebern ermöglichen, bundesweite Roadshows, sowie Veranstaltungen an jeder Adresse in ganz Deutschland mit nur einem Catering Partner zu konzipieren und auszuführen. Mit aveato Catering geht das und zwar schon ab 85 ? pro Catering!"



"Wir wollen auch in 2017 weiter wachsen und unseren Kunden ein erstklassiges Angebot offerieren." "Wir sind stolz, erneut unter den Top 3 Eventcatering Unternehmen in Deutschland zu sein. Die Auszeichnung spornt uns an für unsere Kunden unvergessliche und nachhaltige Events zu konzipieren".



Neben der Top Platzierung im Eventcatering Ranking konnte der Caterer aveato in den letzten Wochen zwei weitere wichtige Preise gewinnen: "Service Champion im Office 2017" und die Nominierung zum "Caterer des Jahres 2017".









aveato betreibt Küchen in Berlin, Hamburg, Köln, Frankfurt am Main und München.

Der Caterer hat in über 15 Jahren bereits über 500.000 Business Caterings bundesweit betreut.

aveato liefert und produziert seit 2008 100 % klimaneutral in Zusammenarbeit mit der Prima Klima weltweit e.V. aveato liefert Caterings bereits ab 85 ? an jede Adresse in Deutschland.



aveato Catering

Ringbahnstrasse 22/30, 12099 Berlin

