SCS Global Services Gütesiegel von amerikanischer Umweltbehörde empfohlen

(firmenpresse) - Die US-amerikanische Umweltbehörde EPA hat die Innenraumluft- und Schadstoffemissionsgütesiegelprogramme von SCS Global Services (SCS) in die Richtlinien und Empfehlungen der Anforderungen für die öffentliche Beschaffung auf US Bundesebene aufgenommen (Recommendations of Specifications, Standards and Ecolabels to federal purchasers).



Die SCS Gütesiegelprogramme Indoor Advantage und Indoor Advantage Gold sind Teil der empfohlenen Zertifizierungsnormen für eine breite Auswahl an Möbeln und Bauprodukten mit niedrigen Schadstoffemissionen. Hierzu zählen Büromöbel, Klebstoffe, Teppichböden, Akustikdecken, Faserplatten, Gipskartonplatten, Wandbauplatten, Fußbodenbeläge, Dämmstoffe und Innenfarben. Das FloorScore® Programm für elastische Bodenbeläge, das von SCS für das Resilient Floor Covering Institute entwickelt wurde, gehört ebenfalls zu den empfohlenen Zertifizierungsnormen für niedrig-emittierende Bodenbeläge.



Zusätzlich zu den Empfehlungen für SCS Indoor Advantage, SCS Indoor Advantage Gold und Floorscore wurde anerkannt, dass SCS alle Richtlinien und Anforderungen der EPA als Zertifizierungs- und Konformitätsbewertungsstelle für folgende Normen erfüllt:

•level®, ANSI/BIFMA e3 – 2014, Zertifizierung für nachhaltige Möbel

•Green Squared®, ANSI A138.1 – 2011 v2, Zertifizierung für nachhaltige Keramikfliesen, Steingutfliesen, Glassfliesen und Flieseninstallationsmaterialien

•facts®, NSF/ANSI 336 – 2011, Zertifizierung nachhaltiger Polstertextilien für den Objektbereich

•NSF/ANSI 140 – 2015 Nachhaltigkeitsbewertung für textile Bodenbeläge

•NSF/ANSI 332 – 2015 Nachhaltigkeitsbewertung für elastische Bodenbeläge

SCS Global Services ist eine der wenigen Zertifizierungsstellen, die von der EPA für eine Vielzahl von Umwelt- und Schadstoffnormen anerkannt und empfohlen wurde.

„Wir freuen uns über die Anerkennung durch die US EPA und über die Bestätigung unserer Kompetenz als Zertifizierungsstelle,” sagt Steve Kooy, SCS Director of Sales and Marketing. „Jetzt können wir unseren Kunden noch besser helfen öffentliche Beschaffungsvorgaben und US-Marktkriterien zu erfüllen.”



Das EPA Pilotprojekt ist Teil der U.S. Presidential Executive Order 13963, „Planung für Nachhaltigkeit auf Bundesebene im kommenden Jahrzehnt” (Planning for Federal Sustainability in the Next Decade). In dieser wurde die US-Umweltbehörde angewiesen das Bundesbeschaffungswesen mit Empfehlungen und Richtlinien für Anforderungen, Normen, und Gütesiegeln zur Bewertung und Identifizierung nachhaltiger und unter Umweltgesichtspunkten vorzuziehender Produkte und Dienstleistungen zu unterstützen. Produktbezogenen Expertengruppen und ein fachübergreifendes Kontrollgremium befassten sich mit einem breiten Spektrum an Anforderungen für effektive und glaubwürdige Umweltstandards, dazu gehören die Normungsprozesse, die Effektivität der Programme sowohl Gesundheit als auch Umwelt zu schützen, die Durchführung der Konformitätsbewertung und das Management der Gütesiegelprogramme.

Das erklärte Ziel der EPA war ein transparentes, faires und konsequentes Verfahren zu entwickeln, das, unter Berücksichtigung privatwirtschaftlicher Umweltprogramme, die nachhaltige Beschaffung auf US Bundesebene fördert und so auch dem gesamten Beschaffungsmarkt der USA größere Klarheit und Transparenz in Bezug auf Nachhaltigkeit bieten kann.











Seit über 30 Jahren ist SCS ein weltweit führendes Zertifizierungsinstitut und Bewertungsstelle für Umwelt- und Nachhaltigkeitsprogramme aller Art. SCS ist akkreditiertes Zertifizierungsinstitut für eine Vielzahl international anerkannter Normen und Gütesiegelprogramme für die Bereiche Bauprodukte, Möbel, Textilien, Bekleidung, Schmuck, Energiewirtschaft, Landwirtschaft, Holzwirtschaft, Fischerei, Lebensmittel und viele mehr. Auch als Entwickler und Experte für internationale Umweltstandards, sowie industriespezifische Zertifizierungen und Gütesiegel ist SCS führend. SCS ist ein Pionier in den Bereichen Ökobilanzierung, EPD, HPD, Carbon Accounting und Supply Chain Transparenz. 2016 erhielt SCS den Acterra Business Environmental Award für Nachhaltigkeit.

