lululemon, DICKs Sporting Goods, PetSmart und Johnston & Murphy erhalten Auszeichnungen als innovative Branchenführer

(firmenpresse) - (Mynewsdesk) NEUHAUSEN, SCHWEIZ -- (Marketwired) -- 01/11/17 -- Tyco Retail Solutions (www.tycoretailsolutions.com) gratuliert heute seinen Kunden lululemon, DICKs Sporting Goods, PetSmart und Johnston & Murphy zu ihren jeweiligen Auszeichnungen mit Branchenpreisen für Innovationen im Einzelhandel und hervorragende Betriebsabläufe in den Ladengeschäften.

Die Marken wurden 2016 mit den Preisen ?Retail TouchPoints Store Operations Superstar Award" und ?Innovative Retail Technologies Retailer Innovation Award" für vorbildliche Innovation und Führung ausgezeichnet. Die Auszeichnungen ehren Einzelhändler für erfolgreiche innovative Strategien beim Betrieb von Ladengeschäften sowie für ihr Engagement für die Verbesserung des Kundenerlebnisses mittels Einführung innovativer Technologien.

Retail TouchPoints Store Operations Superstars:

* lululemon athletica wurde für seinen Einsatz der RFID-Technologie zur Umsetzung eines erstklassigen Kundenerlebnisses in der Kategorie ?Inventory Optimization" [Optimierung des Inventars] ausgezeichnet. Für die bahnbrechende Sportmodemarke ist ein exaktes Inventar eine Grundvoraussetzung für die Bereitstellung ihres wesentlichen Ziels: eines optimalen Kundenerlebnisses mit der Marke. lululemon sieht überdies in der RFID-Technologie eine Lösung für einige der Problempunkte bei Betriebsabläufen in Bezug auf nötige Nachbestellungen und zeitraubende Transfer- und Versandabläufe. In Zusammenarbeit mit Tyco Retail Solutions hat lululemon in sämtlichen seiner 300 Ladengeschäfte in Nordamerika die RFID-Technologie eingeführt.

* DICKs Sporting Goods wurde für seinen Einsatz von IP-Videoüberwachung und RFID-Technologie zur Schadenverhütung in den Ladengeschäften in der Kategorie ?Loss Prevention" [LP, Schadensverhütung] ausgezeichnet. Der führende Fachhändler für Sport- und Fitnessartikel hatte beide Technologien schon frühzeitig übernommen, einschließlich das ?Sensormatic Synergy"-Ladenfrontnachweissystem. Darüber hinaus revolutionierte DICKs innovativer Einsatz der LP-Technologien zur Verbesserung des Kundenerlebnisses die Art, wie das Unternehmen neue IoT-Ladengeschäftsdaten erfolgreich verwendet.

* PetSmart gewann in der Kategorie ?Customer Engagement" [Kundeneinbindung] für seine Einführung der Lösung ?ShopperTraks People Counting & Conversion". Dank der Implementierung dieser Verkehrsdatenlösung konnte Nordamerikas größter Haustierfachhändler effiziente Arbeitspläne für die Belegschaft der Filialen erstellen, den Umbau vorantreiben, die Leistung steigern und letztendlich ein besseres Kundenerlebnis bieten.

Innovative Retail Technologies, Retail Innovators:

* Johnston & Murphy wurde in der Kategorie ?In-Store Operations" [Ladeninterne Abläufe] ausgezeichnet. Der Premium-Einzelhändler für Schuhe, Accessoires und Mode investierte in die Lösung ?ShopperTraks People Counting & Conversion", um die Besucherzahlen in den Ladengeschäften besser verstehen, Spitzenzeiten erkennen, Mitarbeiter entsprechend ausbilden und ladeninterne Abläufe optimieren zu können. Durch einen derartigen Einsatz der Technologie ist Johnston & Murphy dazu in der Lage, ein erstklassiges Erlebnis in den Ladengeschäften anzubieten, das einer der Eckpfeiler seines Erfolgs ist.

* DICKs Sporting Goods gewann in der Kategorie ?Loss Prevention" [LP, Schadensverhütung]. Der innovative Einsatz von Technologien (einschließlich der Migration zu IP-Video, Datenanalyse, EAS und RFID) unterstützt die gesamte LP-Strategie des Unternehmens zum Schutz der Marke. Die Verwendung von RFID-Technologien für LP bringt immense Vorteile, die über eine reine Vermeidung von Schwund hinausgehen, und ist darüber hinaus eine der Grundlagen für die umfassenderen Initiativen und Store-Fulfillment-Strategien des Unternehmens über mehrere Kanäle hinweg.

?Die Einführung intelligenter Technologien, die die Abläufe in den Filialen optimieren und das Kundenerlebnis verbessern, können beträchtliche Auswirkungen auf die Umsätze von Einzelhändlern haben. lululemon, DICKs Sporting Goods, PetSmart und Johnston & Murphy sind branchweit führend mit ihrem progressiven Ansatz bei der Schaffung eines differenzierten Kundenerlebnisses", so Tony DOnofrio, Chief Customer Officer von Tyco Retail Solutions. ?Es ist eine Ehre, mit solch wahrhaft innovativen Einzelhändlern zusammenarbeiten und sich auf den fortlaufenden Erfolg unserer Kunden freuen zu können."

Wenn Sie mehr über die Auszeichnungen und erfolgreiche Strategien für Ladengeschäfte erfahren möchten, besuchen Sie die Websites Retail TouchPoints 2016 Store Operations Superstar Awards und Innovative Retail Technologies Retailer Innovation Awards.

Über Tyco Retail Solutions: Tyco Retail Solutions, Teil von Johnson Controls, ist ein führender Anbieter von analysebasierter Verlustvorbeugung, Bestandsinformationen und Erkenntnissen über den Kundenverkehr. Tycos Lösungen bieten Echtzeit-Transparenz und vorausschauende Analysen, die Einzelhändlern helfen, ihre Geschäftsergebnisse zu maximieren und das Kundenerlebnis in einer digital gesteuerten Einkaufswelt zu verbessern. Mit mehr als 1,5 Millionen Datenerfassungsgeräten auf dem Einzelhandelsmarkt erfasst Tyco jährlich mehr als 40 Milliarden Besuche von Einkäufern, um Einzelhändlern umsetzbare Erkenntnisse zur Optimierung der betrieblichen Leistung bereitzustellen. Weltweit trägt Tyco mit seinen führenden Marken Sensormatic(R), ShopperTrak und TrueVUE(R) sowie einer umfassenden Suite von Premium-Sicherheitslösungen zum Schutz von 80 % der 200 weltweit größten Handelsketten bei. Weitere Informationen finden Sie auf TycoRetailSolutions.com oder LinkedIn, Twitter sowie unserem YouTube-Kanal.

TYCO, Sensormatic, TrueVUE und ShopperTrak sind Marken und/oder eingetragene Marken. Die unbefugte Nutzung ist streng verboten.

Bild verfügbar: http://www2.marketwire.com/mw/frame_mw?attachid=3097531

lululemon, DICKs Sporting Goods, PetSmart und Johnston & Murphy erhalten Auszeichnungen als innovative Branchenführer

