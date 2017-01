Netgear stellt den Nighthawk Switch für reibungsloses VR Gaming und HD Media-Streaming vor

Optimierte One-Click-Einstellungen ermöglichen einfaches Offloading von Applikationen mit hoher Bandbreiteim Heimnetzwerk und sorgen für beste Performance sowie hohe Qualität bei Sprach- und Video-IP-Telefonaten

Netgear Nighthawk S8000 8-Port Gaming und Media Switch (GS808E) (Bildquelle: Netgear)

(firmenpresse) - München, 11.01.2017 - NETGEAR®, Inc. (NASDAQ: NTGR) ein führender Anbieter von Netzwerklösungen für das Smart Home, launcht einen vielseitigen, leistungsstarken und einfach konfigurierbaren Layer 2 Switch für Gaming und HD Media-Streaming. Der Nighthawk S8000 8-Port Gaming und Media Switch (GS808E) bietet als erster benutzerfreundliche, fortgeschrittene Switching-Technologie in modernem Design, das Platz in jedem Zuhause findet und sich nicht verstecken muss. Er ist die ideale Ergänzung eines Netzwerks kann mit der Playstation®, Xbox®, Wii® oder anderen Spielkonsolen verbunden werden. Netgear hat den S8000 letzte Woche auf der CES vorgestellt.

Der Nighthawk S8000 8-port Gigabit Ethernet Switch erweitert die Geschwindigkeit und Leistung der NETGEAR Nighthawk Familie von WLAN Routern, die bereits die schnellsten Geräte auf dem Markt sind. Er ermöglicht reibungsloses Gaming und Streaming auf kabelgebundenen Geräten. Anwender können damit zu Multi-User Gaming Parties einladen, HD Video-Chats mit Freunden durchführen, ultraschnell im Internet surfen und HD-Inhalte aus dem Internet oder von einem lokalen Speicher streamen, ohne um Bandbreite im WLAN kämpfen zu müssen.

"Mit dem Nighthawk S8000 Gaming und Media Switch adressiert Netgear direkt das Problem von überlasteten drahtlosen Netzwerken. 4K Video-Streaming, VR-Gaming und pausenloses High-Speed-Surfen durchs Web belasten das Heimnetzwerk enorm und können eine verlässliche Verbindung ohne Lag verhindern", sagt Richard Jonker, Vice President of SMB and Switching Product Line Management bei Netgear. "Neben seinem stylischen Look bietet der S8000 reibungslose Switching-Performance und eine intuitive Benutzeroberfläche, die Setup, erweiterte Einstellungen und Optimierung vereinfacht."

Jeder Gigabit Ethernet Port des Nighthawk S8000 Switch kann individuell konfiguriert werden. Dadurch verfügen Anwender über sehr vielfältige Möglichkeiten. Sie können die Einstellungen auf dem Switch speichern und über die Web-basierte GUI darauf zugreifen. Der Switch kommt zudem mit Voreinstellungen für Gaming, Media-Streaming oder Standard-LAN-Ports zum reibungslosen Surfen, VoIP oder Videoanrufen. Zusätzlich können über Link Aggregation (LAG) oder "Port Trunking" bis zu 4 Ports zu einer Verbindung zusammengefasst werden. Link-Aggregation-fähige Geräte wie die NETGEAR ReadyNAS® Storage lassen sich dann mit bis zu 4 Gbps ansteuern.

Key Features des Nighthawk S8000 Switch

Der Nighthawk S8000 Gigabit Ethernet Switch kann mit jedem Nighthawk Router verbunden werden und verfügt über alle NETGEAR Web Managed (Plus) Switch Software-Features. Der S8000 bietet unter anderem:

- Elegantes, langlebiges "cool-touch" Gehäuse aus Zinklegierung mit weicher No-Slip Basis

- Einfache One Click Presets für Gaming, Media-Streaming oder Standardnetzwerkaufgaben, plus zwei frei definierbare Einstellungen

- Port-basierte und 802.1p/DSCP-basierte QoS (Quality of Service) für 4 Levels von Netzwerk-Traffic-Priorisierung

- Automatische Denial-of-Service (DoS)-Prävention

- IGMP Snooping-Unterstützung für Multicast-Optimierung

- Loop Detection und Broadcast Storm Control

- Übertragungsbegrenzung und Priority Queuing für bessere Bandbreitenzuteilung

- Port Trunking bzw. Link Aggregation ermöglicht höheren Durchsatz von bis zu 4 Gbps oder bietet Redundanz über den/die Link(s)

- Branchenführende eingeschränkte Garantie über drei Jahre sowie viele Support-Möglichkeiten

Preis und Verfügbarkeit

Der NETGEAR Nighthawk S8000 8-Port Gaming und Media Switch (GS808E) ist ab März 2017 über die gängigen Kanäle und den autorisierten Fachhandel zu einem empfohlenen Endverbraucherpreis von 119,99 Euro (inkl. 19% MwSt.) erhältlich.

Über Netgear Inc.

Netgear (Nasdaq: NTGR) ist ein internationaler Anbieter von Netzwerklösungen für kleine und mittelständische Unternehmen sowie Privatanwender mit Sitz in San Jose (Kalifornien).

Das Produktportfolio umfasst Netzwerk-, Speicher- und Sicherheitslösungen der ProSafe, ReadyNAS und ProSecure Produktfamilien. Für drahtlose Breitband-Kommunikation bietet Netgear Router, Modemrouter, Access Points, Adapter und Karten, die den aktuellen WLAN-Standards entsprechen. Powerline, Voice over IP sowie Multimedia-Produkte garantieren auch Heimanwendern einfache Netzwerklösungen für das Zusammenwachsen von Computer, Telekommunikation und Unterhaltungselektronik.

Netgear entspricht mit seinem vielfach ausgezeichneten Produkt- und Lösungsportfolio Anforderungen an Qualität, Zuverlässigkeit, Benutzerfreundlichkeit, Leistungsstärke und Preis.

Vertrieben werden die Produkte über ein internationales Netzwerk von Distributoren, Fachhandelsgeschäften, Versandhäusern, Online-Anbietern sowie Integratoren und Systemhäusern, die sich über das Partner Solution Programm qualifizieren können. www.netgear.de

