Talkwalker sichert sich 5 Mio. Euro Finanzierung für AI-Weiterentwicklung

Führendes Unternehmen im Bereich Social Media Listening und Analytics gibt Finanzierung durch Main Mezzanine Capital bekannt, um Entwicklung seiner Social Media Listening Plattform zu beschleunigen

Talkwalker Logo

(firmenpresse) - Talkwalker, ein bedeutender Anbieter im Social Media Analytics Markt, freut sich bekanntzugeben, dass sich das Unternehmen 5 Mio. Euro Finanzierung durch die führende niederländische Wagniskapitalgesellschaft Main Mezzanine Capital gesichert hat.



Die Finanzierung wird es Talkwalker erlauben, die Entwicklung seiner existierenden Social Media Analytics-Plattform zu beschleunigen und die Vertriebsteams in Europa und den Vereinigten Staaten zu erweitern. Der Großteil der Gelder wird in die Weiterentwicklung der bestehenden Funktionalitäten im Bereich künstliche Intelligenz (AI) investiert. Dies wird die Entwicklung neuer Features beschleunigen, die ähnlich wie schon Business Impact Metrics, Bilderkennung, IQ Apps und Virality Map Talkwalkers Vorreiter-Position im Bereich AI auf dem Markt stärken.



Talkwalker hat mehr als 120 Angestellte und hat bereits im vierten Jahr in Folge seine Größe und Umsätze verdoppelt. Das Unternehmen stellt einen Must-Have Service im Social Media Listening und Analytics Markt bereit; die Branche soll laut dem Marktforschungsunternehmen MarketsandMarkets von 1,6 Mrd. Dollar 2015 auf 5,4 Mrd. Dollar im Jahr 2020 wachsen.



Das in Luxemburg basierte Unternehmen hat sein erstes US-Büro in New York im Jahr 2015 eröffnet. Talkwalkers schnelles Wachstum zeigt die starke Nachfrage für Social Data Intelligence-Lösungen, denn immer mehr Unternehmen werden sich bewusst, welches Potenzial in Kunden- und Wettbewerbs-Insights aus Social Media- und Business-Daten steckt.



"Talkwalker ist führend im Bereich Social Media Listening und Analytics. Wir sind beeindruckt von der Erfolgsbilanz des Unternehmens, seinem schnell wachsenden Kundenstamm und der globalen Präsenz," sagte Lars van 't Hoenderdaal, CEO Main Mezzanine Capital. "Main Mezzanine finanziert Unternehmen mit gutem Management, die Ihre Erfolgsstrategie unter Beweis gestellt und genug Wachstumspotenzial haben. Wir freuen uns, dass wir Talkwalker in dieser neuen Phase des Wachstums unterstützen können."





Talkwalker hat 600+ Kunden weltweit, darunter große Marken wie Microsoft, Hewlett Packard Enterprise, Benetton und PwC, und globale Agenturen wie Edelman, Ogilvy, Publicis, und Peppercomm. Die Plattform wird in vielen unterschiedlichen Branchen verwendet, darunter FMCG, Telekommunikation, Handel, sowie in der Luxusgüter- und in der Pharmabranche.



"Unser Kundenkreis wächst täglich," sagte Talkwalker CEO Robert Glaesener. "Dieses durch Tenzing Partners ermöglichte Investment von Main Mezzanine Capital wird es uns erlauben, unser Unternehmen zu vergrößern und das Produkt weiterzuentwickeln, damit wir unseren Kunden nach wie vor leistungsstärkste Analysen und Insights liefern können."



Talkwalker wurde beraten von Tenzing Partners, einer in Luxemburg basierten Unternehmensfinanzberatung und aktivem Mitglied des Globalscope Partner Netzwerks.









Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.talkwalker.com



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Über Main Mezzanine Capital

Main Mezzanine Capital ist auf außerbörsliche Unternehmensbeteiligungen spezialisiert und ausschließlich im Softwarebereich in den Benelux-Ländern und Deutschland tätig. In diesem Sektor ist Main Mezzanine Spezialist für Management Buyouts und Spätphasenfinanzierungen. Main Mezzanine hält etwa 150 Mio. Euro für Investments in entwickelte aber wachsende Softwareunternehmen in den Benelux-Ländern und Deutschland. Ein erfahrenes Team managt die Private Equity Fonds. Im aktuellen Portfolio von Main Mezzanine Capital finden sich schnell wachsende (SaaS) Softwareunternehmen wie OBI4wan, Axxerion, b+m Informatik, Ymor, Roxit, OnGuard, Sharewire, SecondFloor, ABIT/EuroSystems, Sofon Connexys, Regas, ChainPoint, RVC und TPSC.



Über Talkwalker

Talkwalker ist eines der weltweit führenden Unternehmen im Bereich Social Media Monitoring. Die Plattform liefert anwendbare Insights durch Social Media Analysten und Echtzeit-Social Listening. Damit hilft Talkwalker, Marken den Wert Ihrer Social Media Aktivitäten zu beweisen und die Geschwindigkeit und Genauigkeit ihrer Entscheidungen zu beschleunigen.



Talkwalkers hochmoderne Social-Data-Intelligence-Plattform beobachtet und analysiert Online-Unterhaltungen in sozialen Netzwerken, auf neuen Webseiten, in Blogs, Foren etc. in mehr als 187 Sprachen. Die 1.500 Server des Unternehmens verarbeiten täglich 500 Mio. Posts von 150 Mio. Webseiten.Talkwalkers einzigartige Social Intelligence Software wurde 2014 zu einem offiziellen Twitter-Partner.



Weltweit wird Talkwalker von mehr als 600 Kunden genutzt, einschließlich Microsoft, Merck, BASF, Volkswagen, sowie von Kommunikationsspezialisten wie Ogilvy, Publicis, Peppercomm und Weber Shandwick.



Über Tenzing Partners

TENZING Partners ist eine in Europa basierte Unternehmensfinanzberatung, die kleinen und mittleren Unternehmen und Finanzinvestoren bei Fusionen und Übernahmen sowie Finanzierungen beratend zur Seite steht. Dabei arbeitet TENZING Partners mit der Geschäftsleitung privater und börsennotierter Unternehmen, sowie Private Equity Unternehmen. Als Mitglied des internationalen Globalscope Partners Netzwerkes berät TENZING grenzübergreifend durch 51 Mitglieder in 41 Ländern.



Sie können diese Pressemitteilung - auch in geänderter oder gekürzter Form - mit Quelllink auf unsere Homepage auf Ihrer Webseite kostenlos verwenden.



Dies ist eine Pressemitteilung von

Talkwalker

Leseranfragen:

Avenue Monterey 12-16, 2163 Luxembourg

PresseKontakt / Agentur:





Datum: 11.01.2017 - 17:00

Sprache: Deutsch

News-ID 1443386

Anzahl Zeichen: 3229

Kontakt-Informationen:

Firma: Talkwalker

Ansprechpartner: Liesa Opitz

Stadt: Luxembourg

Telefon: +3522033353946



Meldungsart:

Anmerkungen:



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung

Diese Pressemitteilung wurde bishermal aufgerufen.