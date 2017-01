Mit dem Business Case zum rentabelsten Projekt: eBook-Neuauflage „Die richtige Entscheidung“ von Heiko Trefzger

Heiko Trefzger gibt dem Leser eine Anleitung, wie man mit dem sogenannten Business Case verschiedene Geschäftsszenarien vergleichbar macht und diese gezielt auf Rentabilität analysiert. Denn nur so kann man die wirtschaftlich sinnvollste Entscheidung für das Unternehmen treffen.

Business Solutions Manager Heiko Trefzger hat langjährige Erfahrung im Umgang mit strategischen und geschäftskritischen Projekten in einem globalen Rahmen. Mit großem Erfolg bewertet, vergleicht und empfiehlt er bestimmte Handlungsmöglichkeiten. Hierfür nutzt er selbst ausgereifte Business Cases.



Mit dem Business Case zum rentabelsten Projekt

(firmenpresse) - Ein großes unternehmerisches Vorhaben kann nicht einfach von heute auf morgen beschlossen werden. Es werden verschiedene Handlungs- oder Lösungsalternativen bewertet. Anschließend werden diese miteinander verglichen. Der Business Case hilft dabei, ein einheitliches Vorgehen für die verschiedenen Projekte zu schaffen. So können diese „bestmöglich gegeneinander abgewogen werden und Unternehmensressourcen wie finanzielle Mittel und Mitarbeiter können für die rentabelsten Projekte eingesetzt werden.“

Verantwortliche sollten in der Lage sein, selbstständig einen Business Case aufzustellen. Der Fokus des Autors liegt im eBook darauf, wie man einen Business Case zur Bestimmung der Wirtschaftlichkeit einsetzt. Entscheidungsgremien oder Sponsoren lassen sich so leichter von den Ideen überzeugen. Ein Business Case ist ein Werkzeug, das ebenfalls bei der Überprüfung hilft, ob der erwartete Nutzen eines Projektes eingetreten ist.

„Der Business Case wird häufig infrage gestellt. In vielen Unternehmen findet nämlich keine oder nur eine unzureichende Überprüfung statt“, erklärt der Autor in seinem eBook. Das Potenzial eines Business Case kann erst vollständig ausgeschöpft werden, wenn nach Abschluss des Projektes die Kriterien evaluiert werden, die zum Erfolg beigetragen haben.

So wird der Business Case zur Entscheidungshilfe

Auf wenigen Seiten lernt der interessierte Leser, welche Vorteile der Einsatz eines Business Case beim Entscheidungsprozess hat. Heiko Trefzgers eBook bietet dem Leser nicht nur eine Übersicht, über den Aufbau eines Business Case, sondern liefert außerdem eine Hilfestellung für die praktische Umsetzung.

Unter dem neuen Titel „Die richtige Entscheidung: Mit dem Business Case zum rentabelsten Projekt“ erscheint Heiko Trefzgers eBook am 27.12.2016 bei quayou.de in der Kindle-Edition für nur 3,99 Euro erscheinen. Hier überzeugen Sie sich selbst von Trefzgers Methode zur Planung und Umsetzung eines Business Case.







Experten wie Consultants und Professoren unterstützen online Geschäftsführer, KMU und Manager parallel zum Job zu den Themen Management und Controlling. quayou bietet eBooks, eLearning und online Lehrgänge mit und ohne Hochschulzertifikat – und das alles in komprimierter und leicht umsetzbarer Form direkt für die Praxis. Teilnehmer der online Weiterbildung sichern sich Wettbewerbsvorteile und ein langfristiges Unternehmenswachstum.



