alfaview® Videokonferenzlösung

(PresseBox) - Zum 25. Mal findet in Karlsruhe vom 24. bis 26. Januar 2017 die LEARNTEC statt.

Unter dem Motto ?Digitale Lernkultur im Wandel? stellt alfaview® dem Messepublikum in diesem Jahr die neueste Generation des Video Conferencings vor.

alfaview® ist eine lippensynchrone High-Tech Konferenzlösung, die es ermöglicht, weltweite Online-Meetings mit Live-Videoübertragung von 100 oder mehr Personen abzuhalten.

In den Live-Konferenzräumen von alfaview® können beliebig viele Personen in Echtzeit mit Video und Audio vernetzt und weltweit übertragen werden. Alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer einer Videokonferenz werden Face-to-Face über alfaview® in einem Online-Raum mit Bild und Ton über handelsübliche PC-Technik zusammengeschaltet. Im virtuellen Raum können sich alle Konferenzteilnehmerinnen und -teilnehmer sehen, hören und im Team standortübergreifend an Projekten arbeiten.

Mit alfaview® haben Unternehmen die Möglichkeit, eine standortübergreifende Gesamtvernetzung ihrer Firma zu realisieren. Unternehmen können mit alfaview® ihre Unternehmenskommunikation einfach und flexibel über Videotechnik abbilden.

Finanziell betrachtet bedeutet eine Vernetzung via alfaview® eine erhebliche Reduktion der Reisekosten sowie eine Optimierung der Arbeitszeiten und Workflows. Meetings können einfach und schnell in alfaview® stattfinden und lange Reisezeiten werden minimiert.

Ob Softwareschulungen, Managementqualifizierungen, kaufmännische Seminare oder Sprachkurse - mit alfaview® können auch Bildungseinrichtungen oder Universitäten ihre eigenen Kurse als virtuelle Präsenzseminare anbieten.

Bildungsunternehmen haben die Möglichkeit, ihre Kunden im Rahmen des eigenen Seminarangebotes in einem alfaview®-Schulungsraum standortübergreifend zu vernetzen und live zu unterrichten. Die Kursteilnehmerinnen und -teilnehmer können mit alfaview® vom Arbeitsplatz oder von zuhause aus am Lehrgang teilnehmen.

Auf der LEARNTEC 2017 erhalten alle Aussteller sowie Messebesucherinnen und ?besucher am Stand von alfaview® exklusiv einen Gutschein für einen 30-Tage alfaview®-Test-Account.



Darüber hinaus können Interessierte jederzeit kostenfrei und unverbindlich die Online-Testräume auf www.alfaview.com ausprobieren.

Testen Sie alfaview® und überzeugen Sie sich von einem völlig neuen Kommunikationserlebnis ? live und mit Videoübertragung aller Konferenzteilnehmerinnen und ?teilnehmer!

In Halle 1 an Stand F61 präsentieren wir Ihnen, welche Vorteile alfaview® für Ihr Business bietet und wie eine effiziente, branchenübergreifende und globale Vernetzung mit alfaview® erreicht werden kann.

Sprechen Sie uns jederzeit an. Wir beraten Sie gerne, um die passende Konferenzlösung für Sie zu finden!

