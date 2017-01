Familiennachwuchs bei Starline mit dem RAIDdeluxe RDL-BS12G4-R2

Mit einem Dutzend Festplatten, bis zu 100 Terabyte Netto-Kapazität, einfacher Administrierbarkeit und stimmigen Leistungen empfiehlt sich der Neuzugang unter den RAID-Systemen für preisbewusste Datensammler mit wenig Platz im Rack

(PresseBox) - Nachdem das RAIDdeluxe-System RDL-BS12G4-R2 nun erfolgreich die harten Tests der Starline-Laboringenieure überstanden hat, steht es ab sofort auch für die geneigte Kundschaft bereit. Schon bei Ansicht der Feature-Liste entpuppt sich das RAID-System als wahres Preis-Leistungs-Wunder, da es bis zu zwölf Laufwerke aufnimmt, alle wichtigen Schnittstellen an Bord hat und sogar Komfort-Merkmale wie etwa ein LCD-Display mitbringt. Übrigens: Die Variante mit 8-Einschüben ist ebenfalls in Kürze verfügbar.

Für das RAID-System eignen sich sowohl 3,5-LFF als auch 2,5-SFF Festplatten. Der Vorteil: Es lassen sich vergleichsweise günstige SATA-HDDs verbauen. Selbst schnelle SSDs sind mit dem System kompatibel. Als Spezialist für datenhungrige Anwendungen ? mit gleichzeitig hoher Ausfallsicherheit ? beherrscht es natürlich sämtliche RAID-Level (siehe Feature-Liste). Selbstredend sind auch die Netzteile redundant ausgelegt. Das Ersatz-Netzteil springt also im Fehlerfall ein, um einen Datenverlust zu verhindern. Dasselbe gilt für die optional erhältliche ?Battery Backup Unit?. Sie puffert solange den bis zu zwei Gigabyte großen Cache-Speicher des RAID-Controllers, bis die darin enthaltenen Datenfragmente gesichert sind.

Anschluss findet das zwei Höheneinheiten belegende Rackmount-Gehäuse lokal per USB 3.0 oder eSATA. Im Netzwerk agiert der Festplatten-Verbund mit vier Ethernet-Ports, wobei jeder davon 1 Gbit/s nach iSCSI-Standard liefert.

Das von RAIDdeluxe gewohnt einfach administrierbare System bietet neben dem Zugriff über einen Browser ein kleines, mit vier Tasten bestücktes LCD-Display. Pfiffig: Über das Panel können Administratoren kleinere Änderungen in der Konfiguration vornehmen, als auch das etwaige Fehlermeldungen ablesen.

Technische Daten

Laufwerke: Bis zu 12 mal 3,5 LFF/2,5 SFF HDD/SDD (6 Gbit/s und 3 Gbit/s SATA HDDs/SSDs)

Kapazität: 12 HDD mit je 10 TB ergeben 100 TB Netto-Kapazität (RAID Level 6)



Prozessor: 1,2 GHz storage I/O processor

2 Gigabyte Cache

Schnittstellen: 4 x 1 Gbit/s Ethernet, 1 x 5 Gbit/s USB 3.0, 1 x 6 Gbit/s eSATA

Abmessungen (B x H x T): 482 x 88.2 x 484 mm

Features

RAID Level: 0, 1, 10(1E), 3, 5, 6, 30, 50, 60, Single Disk oder JBOD

Automatische Laufwerksausfallsicherung und Wiederherstellung

SSD/HDD Disk Clone-Funktion

eSATA: 8 Volumes (mit Port Multiplier), iSCSI: 128 Volumes , USB 3.0: 8 Volumes

Unterstützt 4K und 512 Byte Sektoren in SATA-Laufwerken

Unterstützt HDD Firmware-Updates

Batterie-Backup-Modul optional erhältlich

Administrierbar über RS-232 Port

Integrierter Browser-basierter RAID-Manager über 10/100 LAN-Port

Zugriff auf das Terminal über Telnet per LAN-Port

Mit Tasten bestücktes LCD-Display für die Einrichtung, Alarmabschaltung und Konfiguration

Anzeige des System-Status per LCD, LED and Alarm-Summer

SMTP für E-Mail-Benachrichtigung, SNMP Support

Verfügbarkeit:

Starline liefert die RAIDdeluxe-Systeme auf Kundenwunsch mit Festplatten bestückt und fertig installiert aus. Dazu bietet Starline eine kostenlose telefonische Hotline und optional einen Vorabaustausch-Service und einen Vor-Ort Service an. Die Systeme sind ab sofort verfügbar.

Preise:

Die Preise sind abhängig von der Laufwerksbestückung und der jeweiligen Konfiguration. Bei Interesse verweisen wir Endkunden gerne an unsere Händler.

Teststellung für die Presse:

Bei Interesse an einer Teststellung, wenden Sie sich bitte an Bernd Meyer, Tel.: +49 (0)7021 487 214



Downloads:

Pressemitteilung als Textdatei und hochauflösende Grafiken finden Sie unter www.starline.de/presse

Mehr technische Informationen zu den RAIDdeluxe-Produkten finden Sie hier:

https://www.starline.de/...

oder bei

https://www.raiddeluxe.com/



Mehr Info:

Unter www.starline.de/presse finden Sie weitere Informationen.



Über Starline Computer GmbH:

Starline Computer steht seit 1982 für Qualität im Storage-Bereich. Wir stehen Ihnen zur Seite mit unserer jahrzehntelangen Erfahrung mit Datenspeicher- und Server-Systemen. Unser Portfolio haben wir über die Jahre sinnvoll erweitert, um Ihnen stets passende Lösungen zu bieten. So waren wir im RAID-Bereich zunächst einer der ersten und sind nun führender Anbieter. Bei uns erhalten Sie komplette Virtualisierungs- und Storage-Lösungen und alles, was dazugehört: SAN (Storage Area Network), RAID-Systeme und -Controller, NAS (Network Attached Storage), IP-Storage, Server, Tape-Libraries und Autoloader, Netzwerk Infrastruktur, Virtualisierungs- und Backup-Software, Host Bus Adapter uvm. Weitere Informationen finden Sie unter www.starline.de









Dies ist eine Pressemitteilung von

Starline Computer GmbH

Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 11.01.2017 - 16:00

Sprache: Deutsch

News-ID 1443391

Anzahl Zeichen: 5669

Kontakt-Informationen:

Firma: Starline Computer GmbH

Stadt: Kirchheim/Teck





Diese Pressemitteilung wurde bisher 60 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung