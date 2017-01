ELYSEE - neue RALLY TIMER

Neuheit aus dem Hause ELYSEE

(LifePR) - ELYSEE erweitert die aktuelle Kollektion des RALLY TIMER um sechs weitere Modelle. Die RALLY TIMER sind einzigartige Uhren aus dem Hause ELYSEE, gebaut für den Rallyesport, aber auch für jeden Uhrenliebhaber.

Die Drücker der Uhren sind - wie bei bekannten Stoppuhren - am oberen Gehäuserand angebracht. Die drehbare Lünette der RALLY TIMER dient der sekundengenauen Anzeige der verbleibenden Zeit vor Erreichen des Ziels, zum Beispiel bei einer Rallye-Gleichmäßigkeitsprüfung.

Das Chronographen-Uhrwerk misst nicht nur die Sekunden, es zeigt auch die 1/20 Sekunden-Schritte der Zeit an. Nahe der 4-Uhr-Position ist das Datum ablesbar.

Zum Schutz dieser hochwertigen Uhr wird ein saphirbeschichtetes und entspiegeltes Glas verbaut. Die Gehäuseboden der Chronographen sind verschraubt und gewähren so eine Wasserdichtigkeit von 10 ATM.

In der Dämmerung sind die Superluminous-Zeiger und -Ziffern gut ablesbar.

In diesen Uhren sind Citizen / Miyota 6S20 als Uhrwerk verbaut.

Insgesamt 16 unterschiedliche Uhren bilden ab sofort die Kollektion der RALLY TIMER. Mit den unterschiedlichen Farbkombinationen und diversen Armbändern passen die Uhren dieser Kollektion zu jedem Stil und hinterlassen auch abseits der Rennstrecke einen bleibenden Eindruck.

Besuchen Sie unsere Website: https://elysee-uhren.de/



ELYSEE lässt klassische Uhrmachertechnik in feinstem Uhrendesign auferstehen - Quality Made-in-Düsseldorf!

Die stete Motivation, immer noch besser zu werden, ist für das gesamte ELYSEE-Team gelebte Firmenphilosophie: "Im Zentrum unseres Schaffens steht die Summe von Design, Qualität mit hohem Gegenwert, verbunden mit den Wünschen von Uhren-Liebhabern."

ELYSEE geht seinen Weg konsequent und überzeugt durch attraktives Design, das faszinierende technische Vorgaben elegant berücksichtigt und das besondere Preis-Leistungsverhältnis. Neben verlässlicher Qualität ?Made in Germany?, spielt bei ELYSEE besonders die kompetente und freundliche Produktberatung im Uhren-Fachhandel eine große Rolle.







