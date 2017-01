devolo GigaGate bringt das Highspeed-Internet in die Multimedia-Ecke. Neue WLAN Bridge jetzt verfügbar

Die GigaGate WLAN Bridge ist ab sofort im Handel erhältlich

(firmenpresse) - 4K-Videostreaming, Hi-Res-Audio, Gaming und schneller Zugriff auf die NAS - eine stabile wie blitzschnelle Internet- und Netzwerkverbindung ist die Basis für modernes Home-Entertainment. Die Aachener devolo AG hat mit GigaGate eine neue Highspeed WLAN Bridge entwickelt, die das Gigabit-Internetsignal vom Router in die Multimedia-Ecke des Wohnzimmers überträgt. Mit einer Übertragungsleistung von bis zu 2 Gbit/s stellt die Bridge eine punktgenaue WLAN-Verbindung her, die schnelles Internet genau dorthin bringt, wo es gebraucht wird: Für Smart-TVs, Streaming-Boxen, Gaming-Konsolen und alle anderen Multimediageräte.

Einfache Einrichtung, maximale Leistung

Das devolo GigaGate Starter Kit besteht aus zwei Komponenten, der Base und dem Satellite. Die Base wird über ein Netzwerkkabel an den Router angeschlossen. Per Highspeed-WLAN im 5 GHz-Band verbindet sich die GigaGate Base automatisch per Beamforming mit dem Satellite. Die maximale Übertragungsrate zwischen Base und Satellite beträgt 2 Gbit/s und die Kommunikation zwischen den GigaGate-Komponenten ist per WPA2 beziehungsweise AES 128 Bit verschlüsselt. Die beiden Komponenten des Starter Kits sind sofort einsatzbereit: Einfach aufstellen, einschalten und loslegen.

Am Einsatzort bietet der Satellite mit einem Gigabit-Port und vier Multimedia-Ports (Fast Ethernet) genügend Anschlussmöglichkeiten und maximale Leistung für alle internetfähigen Multimedia-Geräte. Zusätzlich stellt der Satellite für Mobilgeräte wie Smartphone, Tablet etc. ein 2,4 GHz WLAN mit bis zu 300 Mbit/s zur Verfügung. Damit ist devolo GigaGate die optimale All-In-One-Lösung, um die volle Internetgeschwindigkeit auch im Wohnzimmer zu genießen.

Home Entertainment mit perfekter Internetverbindung

Streaming-Dienste wie iTunes®, Netflix®, Amazon Prime®, Sky Go® oder Maxdome® machen den Videogenuss auf dem heimischen Sofa so komfortabel wie nie zuvor. Damit diese Dienste ihr volles Potential ausschöpfen können, wird eine stabile wie schnelle Internetanbindung in der Multimedia-Ecke des Wohnzimmers benötigt. Häufig reicht das WLAN-Signal des Routers aber nicht aus, um die Multimediainhalte im Wohnzimmer ruckelfrei und in maximaler Qualität zu genießen.

devolo GigaGate schließt diese Versorgungslücke und bringt das Highspeed-Internet genau dorthin, wo es benötigt wird. Und wenn mehrere Räume versorgt werden sollen, ist das auch kein Problem: Weitere Satellites sind separat erhältlich. Bis zu acht Satellites können mit einer Base verbunden werden.

Preise, Verfügbarkeit und technische Details

devolo GigaGate ist ab sofort im Handel erhältlich. Das Paket aus Base und Satellite kostet 229,90 Euro (UVP). Ein einzelner Satellite ist zur unverbindlichen Preisempfehlung von 139,90 Euro verfügbar. devolo gewährt auf alle Komponenten drei Jahre Garantie. Weitere Informationen und technische Details finden Sie unter: www.devolo.de/gigagate





Über devolo Consumer Business

devolo Consumer Business bietet innovative wie einfache Lösungen für das moderne, vernetzte Zuhause.



Mit dLAN® Powerline ist devolo das weltweit führende Unternehmen für die Übertragung von Internetsignalen über die hausinterne Stromleitung. Die praktischen Adapter lassen sich ohne Vorkenntnisse installieren und ermöglichen vollen Internetempfang in jedem Raum. Zahlreiche Testsiege und Auszeichnungen sowie über 30 Millionen ausgelieferte Adapter belegen diesen Erfolg.



devolo Home Control ist das einfache Smart Home. Die neue Produktwelt umfasst ein umfangreiches Produktportfolio von Sensoren und Aktoren mit dem jedes Zuhause im Handumdrehen zum Smart Home wird. Gesteuert wird devolo Home Control einfach über mydevolo.com oder per intuitiver App - für mehr Komfort, mehr Sicherheit und zum Energiesparen.



Über devolo

Die devolo AG ist das führende europäische Unternehmen im Markt für Powerline- Kommunikationslösungen. Das Kernprodukt des Unternehmens ist dLAN®, eine Technologie, die flexible Netzwerke über Bestandsverkabelungen wie Strom- oder Koaxialleitungen ermöglicht. Powerline-Lösungen werden sowohl in Privathaushalten als auch im gewerblichen Umfeld eingesetzt und halten Einzug im Bereich zukunftsorientierter Energiedatenverteilung. devolo investiert seine Entwicklungsressourcen in die Verbesserung der dLAN®-Technik durch eigene, patentierte Lösungen. Seit 2009 ist das weltweit operierende Unternehmen Weltmarktführer im Powerline-Segment. Durch nachhaltiges Handeln steht devolo zu seiner Verantwortung gegenüber Kunden, Mitarbeitern und der Natur.

