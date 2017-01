"Nachtcafé: Was im Leben wirklich zählt" / Michael Steinbrecher spricht mit seinen Gästen über unterschiedliche Lebensziele / Freitag, 13. Januar 2017, 22 Uhr, SWR Fernsehen (FOTO)

Geld, Erfolg oder die perfekte Liebe? Jeder definiert seine

Lebensziele anders. Eines haben alle gemeinsam: sie wollen glücklich

sein. Doch Schicksalsschläge oder existenzielle Krisen können dazu

führen, dass man Bilanz zieht und das Leben komplett auf den Kopf

stellt. "Was im Leben wirklich zählt" ist diese Woche das Thema bei

Michael Steinbrecher im "Nachtcafé", am Freitag, 13. Januar, 22 Uhr

im SWR Fernsehen.



Manche Menschen wissen schon von klein auf, was ihnen wichtig ist.

Deshalb arbeiten sie konsequent an ihrer Karriere oder daran, ihren

Besitz zu vermehren. Andere folgen ihren politischen Überzeugungen

und Idealen, stellen sich in den Dienst der Gesellschaft. Einige

finden erst später heraus, was für sie im Leben zählt - Kinder,

soziales Engagement oder die lebenslange Liebe. Besonders dann, wenn

das Schicksal zuschlägt, bekommt die Frage nach den Zielen im Leben

meist nochmals eine ganz andere Ausrichtung. Wenn das eigene Leben

auf dem Spiel steht, man enge Freunde oder Angehörige verliert oder

die eigene Existenz auf dem Spiel steht. Manch einer hat dann

plötzlich eine ganz neue Antwort auf die Frage, was im Leben wirklich

zählt.



Die Gäste im "Nachtcafé":



Wolfgang Bosbach, lebte lange Zeit für die Politik Seit 45 Jahren

führt Wolfgang Bosbach ein Leben für die Politik. Auch eine

Herzerkrankung und der Krebs konnten ihn nicht dazu bewegen, kürzer

zu treten. Dass die Familie und Freunde dabei zu kurz kamen, bedauert

er, unterstreicht aber auch: "Es war für mich immer ein Glück, dass

ich beruflich das machen konnte, was ich gerne mache." Nun hat er

nach 22 Jahren seinen Abschied aus dem Bundestag angekündigt.



Wolf Küper, die Geburt seiner behinderten Tochter brachte ihn zum

Umdenken Auch bei Wolf Küper bestimmte der berufliche Erfolg lange

Zeit das Leben. Bis seine Tochter mit einer starken Behinderung zur



Welt kam. "Durch Nina hatte ich eine Riesenchance, mein Leben zu

überdenken", sagt Küper. Kurzerhand krempelte er sein Leben um,

verzichtete auf eine glänzende Karriere und erfüllte seiner Tochter

ihren größten Traum.



Pia Klemp, kämpft weltweit für den Umweltschutz Karriere, Geld

oder Statussymbole waren Pia Klemp nie wichtig. Auf den Schiffen

einer Umweltorganisation kämpft sie weltweit gegen Walfangflotten und

die Zerstörung der Meere. Die 33-Jährige sieht das inzwischen als

ihre Lebensaufgabe: "Der Tag, an dem ich aufhöre mich für den Schutz

der Meere zu engagieren, ist der Tag, an dem ich endgültig die Augen

zumache."



Christian Mucha, der Verleger genießt das unbeschwerte Leben

Christian Mucha hat aus dem Nichts ein Millionen-Imperium aufgebaut.

"Alles was ich anfasse, verwandelt sich in Gold", sagt der Wiener

Verleger. Früher lebte er in einfachen Verhältnissen, heute genießt

er mit seiner Frau Ekaterina das unbeschwerte Leben auf Reisen, im

Familienauto - einem Rolls-Royce - oder im eigenen Schloss. Bei allem

Luxus sei er jedoch immer bodenständig und sparsam geblieben, betont

Mucha.



Cornelia Kreidler, ein Leben für Gott



Cornelia Kreidler hat schon in jungen Jahren gemerkt, dass sie

nicht wie andere eine Familie gründen wird, sondern ihr Weg sie zu

Gott und ins Kloster führt. "Das zu erkennen, war nicht einfach für

mich und auch ein innerer Kampf", sagt die Schwester des

Benediktinerordens. Seit 23 Jahren lebt sie zurückgezogen im Kloster

Habsthal bei Sigmaringen. Ihr Alltag ist bestimmt vom Gebet und dem

Studium der Heiligen Schrift.



Susanne Böhme, hat gelernt jeden Augenblick zu genießen Susanne

Böhmes große Leidenschaft ist das Fallschirmspringen. Doch vor vier

Jahren prallte sie dabei gegen einen Felsen und zertrümmerte sich den

Lendenwirbel. Trotz Querschnittslähmung hat sie den Mut nicht

verloren. Und sie hat gelernt jeden Augenblick des Lebens zu

genießen: "Man muss einfach jeden Tag so nehmen, wie er ist. Er ist

selten total perfekt und trotzdem der Beste für den Moment."



Wilhelm Schmid, Philosoph und Bestsellerautor "Erfüllung ist das

Wichtigste im Leben", sagt Wilhelm Schmid. Für den Philosophen und

Bestsellerautor ist deshalb die wichtigste Frage, die man sich

stellen sollte: "Woraus beziehe ich meine Energie?" Denn nicht jede

beliebige Tätigkeit oder jeder beliebige Menschen erfüllt uns mit

Energie und bringt die gewünschte Zufriedenheit im Leben.



"Nachtcafé: Was im Leben wirklich zählt" am Freitag, 13. Januar

2017, 22 Uhr im SWR Fernsehen



Kommentare zur Pressemitteilung