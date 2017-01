Neue Westfälische (Bielefeld): NRW-CDU fordert Aufarbeitung des Falls Amri durch den Landtag

(ots) - Bielefeld. Die NRW-CDU lehnt eine Untersuchung

der Fehler im Fall des Attentäters Amri durch eine unabhängige

Kommission, wie sie NRW-Ministerpräsidentin Hannelore Kraft (SPD)

vorschlägt, ab. CDU-Landeschef Armin Laschet fordert stattdessen eine

Aufarbeitung möglicher Fehler durch den Düsseldorfer Landtag. Das

erklärte er gegenüber der in Bielefeld erscheinenden Neuen

Westfälischen (Donnerstagsausgabe). "Die Versäumnisse und Fehler in

Nordrhein-Westfalen müssen umfassend aufgeklärt werden", so Laschet.

Bei einer Begutachtung müssten die Unabhängigkeit von der

Landesregierung und umfassende Zugriffsrechte auf Zeugen und Akten

sichergestellt sein. "Nur so kann die Begutachtung einen Beitrag zur

Aufklärungsarbeit im Parlament liefern. Der Landtag als gewählte

Volksvertretung muss der Ort der öffentlichen Aufklärung bleiben."

Der CDU-Landeschef reagiert damit auf die Ankündigung von

NRW-Ministerpräsidentin Hannelore Kraft (SPD), keinen

Untersuchungsausschuss im Landtag einsetzen zu wollen. Kraft hatte

dies mit Verweis auf die bevorstehenden Landtagswahlen im Mai

abgelehnt. Laschet erklärte weiter, die CDU habe erhebliche Zweifel

an der Darstellung von Innenminister Ralf Jäger (SPD). Dieser habe

die rechtlichen Möglichkeiten in seinem Verantwortungsbereich zur

Festsetzung des späteren Attentäters Anis Amri nicht genutzt.







