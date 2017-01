Das Online-Magazin Deutsche-Politik-News.de informiert auch zu Muslimen in Deutschland!

Unabhängig: Schlagzeilen & Top-News - nicht nur im Mainstream / Infos & Meinungen zu Politik, Wirtschaft & Kultur bietet das Online-Magazin Deutsche-Politik-News.de!

(firmenpresse) - Das unabhängig Online-Magazin Deutsche-Politik-News.de bietet Infos & Meinungen zu Politik, Wirtschaft & Kultur - nicht nur im Mainstream-



Es informiert auch zu Muslimen in Deutschland.



Zum EuGH-Urteil über die Teilnahme muslimischer Mädchen am Schwimmunterricht und den Artikel der Berliner Zeitung:



Zitat: "Berlin (ots) - Das Urteil zeugt von Augenmaß, weil es das Prinzip der Religionsfreiheit nicht über das Bedürfnis nach einer funktionierenden gesellschaftlichen Ordnung stellt.



Der Schwimmunterricht erfüllt ja nicht nur den Zweck der körperlichen Ertüchtigung, er trägt auch zum gemeinschaftlichen Erleben bei, das mehr denn je helfen könnte, den vielen Formen gesellschaftlicher Desintegration entgegenzuwirken.



Und womöglich ist das Urteil auch eine gute Vorbeugung, die Gerichte selbst nicht zunehmend zum Schauplatz eines forcierten religiösen Kampfes werden zu lassen."



EuGH-Urteil über die Teilnahme muslimischer Mädchen am Schwimmunterricht: Das Prinzip der Religionsfreiheit wird nicht über das Bedürfnis nach einer funktionierenden gesellschaftlichen Ordnung gestellt!



Weblink: http://www.deutsche-politik-news.de/modules.php?name=News&file=article&sid=242280



Zur Berücksichtigung der Evolutionstheorie in Schulen und Universitäten und den Artikel der Giordano-Bruno-Stiftung:



Zitat: "Berlin/Oberwesel (ots) - Rund 70 Prozent der muslimischen Lehramtsstudenten in Deutschland lehnen die Evolutionstheorie ab, fast 60 Prozent bestreiten, dass der heutige Mensch aus affenartigen Vorfahren hervorgegangen ist.



Die Daten, die die "Forschungsgruppe Weltanschauungen in Deutschland" (fowid) gestern auf ihrer Website veröffentlicht hat, belegen nach Ansicht des Philosophen und Vorstandssprechers der Giordano-Bruno-Stiftung Michael Schmidt-Salomon eine "bildungspolitische Katastrophe".





Wer religiös so voreingenommen sei, dass er nicht einmal die "hunderttausendfach belegte Tatsache der Evolution" akzeptieren könne, habe keinen universitären Abschluss verdient."



Die Giordano-Bruno-Stiftung fordert eine stärkere Berücksichtigung der Evolutionstheorie in Schulen und Universitäten: Eine klare Mehrheit der muslimischen Lehramtsstudenten bestreitet die Evolution!



http://www.deutsche-politik-news.de/modules.php?name=News&file=article&sid=242222



Content-Hinweis: Artikel zu den Stichworten "Muslime, Islam, Schwimmunterricht, Religionsfreiheit, Evolutionstheorie, Online, Artikel, Pressemitteilung, News, Info".



Dieser Artikel wurde am Dienstag dem 10. Januar 2017 veröffentlicht.







Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.muslim-portal.net



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

"Sie können diese Pressemitteilung - auch in geänderter oder gekürzter Form - mit Quelllink auf unsere Homepage auf Ihrer Webseite kostenlos verwenden."



Dies ist eine Pressemitteilung von

Internet-Service Dr. Harald Gerhard Hildebrandt

Leseranfragen:

Grenzweg 26, 21218 Seevetal

PresseKontakt / Agentur:





Datum: 11.01.2017 - 19:30

Sprache: Deutsch

News-ID 1443426

Anzahl Zeichen: 3106

Kontakt-Informationen:

Firma: Internet-Service Dr. Harald Gerhard Hildebrandt

Ansprechpartner: Harald Gerhard Hildebrandt

Stadt: Seevetal

Telefon: 017629470612



Meldungsart:

Anmerkungen:



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung

Diese Pressemitteilung wurde bishermal aufgerufen.