dichtband24.de mit optimierter Website für Dicht- und Multifunktionsbänder

(firmenpresse) - Der Handwerker-Fachshop www.dichtband24.de hat seine Website neu gestaltet und für Smartphones und Tablets optimiert. So kann man jetzt auch mobil bequem und übersichtlich auf die Qualitätsprodukte von dichtband24.de zugreifen. Geblieben ist nach wie vor die hohe Qualität bei günstigen Preisen.

Das Sortiment umfasst Dichtbänder, auch Quellband oder Fugendichtband genannt, in verschiedenen Baustoffklassen, wie das Pintaband D 600 BG1 sowie die Hannobänder BG1, BG2 oder HBD. Die Einsatzmöglichkeiten dieser Dichtbänder sind vielfältig, wie bei der Fenstermontage, Fassadenbau, Betonfertigteile, Natursteinfassaden, Metallfassaden, Fachwerk, Wintergarten, Lärmschutzwände, Fahrbahnfugen, Bodenplatten/Fundamente oder Flachdach- und Kaminanschlüsse.

Speziell für die RAL-konforme Fenstermontage sind die Multifunktionsbänder Pintaband 3completePlus und Hannoband 3E im Sortiment. Für die gängigsten Größen dieser Multifunktionsbänder gibt es für Verarbeiter mit Bedarf an größeren Mengen, wie z. B. Montagebetriebe für den Fenstereinbau spezielle Angebotspakete mit noch günstigeren Preisen.

Abgerundet wird das Sortiment mit Folienbändern und Zubehör. Im Programm sind die Folienbänder Duo Easy 240, Duo Easy+ 240 sowie FI-D und FA-D von Hanno.

Service und Beratung werden bei dichtband24.de groß geschrieben. Deshalb findet man im Servicebereich der Website neben den üblichen Firmeninfos wie Anfahrt und Geschäftszeiten auch einen Rückruf- und Beratungsservice sowie viele technische Merkblätter, Datenblätter, Produktinformationen sowie Einbauanleitungen. Die Rubrik "Aktuelles - Blog" informiert immer aktuell über neue Produkte und Leistungen.

Durch das sogenannte responsive Design wird die Website sowohl auf dem heimischen PC als auch auf Smartpones und Tablets immer optimal angezeigt und ist komfortabel zu bedienen. Geblieben sind die gute Übersichtlichkeit, die hohe Produktqualität sowie das günstige Preis-/Leistungsverhältnis. Ausführliche Informationen und Preise sind unter www.dichtband24.de erhältlich.











dichtband24.de ist der Fachshop von pmt im Web. pmt - Fenster | Türen | Glas aus Kolbermoor ist ein Fachbetrieb, spezialisiert auf die Bereiche Fenster, Zimmertüren, Glastüren, Haustüren, Glas, Insektenschutz am Fenster und das entsprechende Zubehör. pmt bietet seinen Kunden kompetente Fachberatung, langjährige Erfahrung und in der Region Rosenheim / München einen Montageservice. Angeboten werden hochwertige Qualitätsprodukte, die in der großen "pmt Fenster- und Türenwelt" in Kolbermoor präsentiert werden.

Ein Schwerpunkt ist der Bereich Renovierung und energetische Sanierung durch den Austausch von Fenster und Türen. Den Kunden wird eine Komplettmontage angeboten, die den Ausbau, Abtransport und die Entsorgung der alten Elemente sowie den Einbau der neuen Wärmeschutzfenster nach Stand der Technik sowie das Abfugen, Verleisten oder Beiputzen umfasst.

Einige Produktbereiche werden über Internetshops erfolgreich vertrieben. Glastüren auf www.ganzglastuere.de, Aluminiumhaustüren auf www.aluminium-haustueren-direkt.de oder Dichtbänder zur RAL-konformen Fenstermontage auf www.dichtband24.de





