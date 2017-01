Lausitzer Rundschau: Zum Schaden des Volkes



Zur politischen Krise in Polen

(ots) - Die andauernde politische Krise in Polen ist eine

moderne Tragödie. Sie ist ein Trauerspiel sondergleichen in einem

Land, dessen Bürger unter der Losung der Solidarität eine Diktatur

besiegt und ein demokratisches, wirtschaftlich enorm erfolgreiches

Staatswesen aufgebaut haben. Ausgerechnet dort verhalten sich die

gewählten Volksvertreter nun, als wollten sie mit ihren Hintern

schnellstmöglich all das wieder einreißen, was die Menschen im Land

mit ihrer Hände Arbeit errichtet haben. Das gilt für die

irrlichternde Opposition genauso wie für die von Machtgier enthemmte

Regierungspartei PiS des Möchtegern-Autokraten Jaroslaw Kaczynski.

Die PiS hat seit ihren Wahltriumphen 2015 wiederholt bewiesen, dass

sie das Wesen der Demokratie nicht verstanden hat. Sie ist dabei, die

Demokratie mit den Mitteln der Demokratie abzuschaffen. Sie hat sich

das Verfassungsgericht, die Strafjustiz und die staatlichen Medien

unterworfen. Das rechtfertigt nahezu jede Form des gewaltfreien

Protests. Allerdings hat sich die Opposition ihrerseits verrannt. Die

Idee, das Parlament und damit die Herzkammer der Demokratie zu

blockieren, zeugte vom eigenen fehlgeleiteten Demokratieverständnis.







