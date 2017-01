Westfalen-Blatt: Tauber bedauert Lindner-Vergleich

(ots) - CDU-Generalsekretär Peter Tauber bedauert die

Art des Angriffs auf den FDP-Vorsitzenden Christian Lindner. Das

berichtet das Bielefelder "Westfalen-Blatt" (Donnerstagsausgabe).



Angesprochen auf den kürzlich von ihm angestellten Vergleich

Lindners mit dem AfD-Vize Alexander Gauland räumte Tauber am Rande

einer Veranstaltung in Paderborn ein, über das Ziel hinaus geschossen

zu sein. »Ich würde das heute mit etwas Abstand anders formulieren.«



Lindners Aussagen zur Lage der Republik seien aber nicht so weit

entfernt von dem, was die AfD sage. Tauber sagte: »Ich habe Lindner

nicht persönlich angegriffen und nicht in der Ehre gekränkt.«







