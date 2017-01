Startup bringt digitale Unterschrift auf das Smartphone

Eine einzigartige Software erkennt die persönliche Unterschrift fälschungssicher auf mobilen Geräten. Allseits unbeliebte Passwörter könnten damit schon bald der Vergangenheit angehören und Vertragsabschlüsse komplett digital abgewickelt werden. Eine Firma aus Bern hat den Algorithmus entwickelt.

(firmenpresse) - Die eigenhändige Unterschrift ist tief in unserer Gesellschaft verwurzelt und gilt als sehr bewusste Willensbekundung. Leider hat sie den Sprung ins digitale Zeitalter bisher noch nicht geschafft. Dies könnte sich mit Sketch-iD ändern. Sketch-iD ist eine neuartige Software, die persönliche - mit dem Finger oder einem Stylus gezeichnete - Unterschriften auf mobilen Geräten fälschungssicher erkennt. Das Besondere der Software: Ein neuartiger Algorithmus extrahiert jedes einzelne Pixel aus der persönlichen Unterschrift und reichert dieses mit biometrischen Merkmalen des Schreibers an. So wird jede Handschrift individuell erkannt.



„Die neue Technologie bedeutet eine Revolution in der Erkennung von Unterschriften auf mobilen Geräten. Sie hat das Potenzial, sowohl Passwörter abzulösen als auch bestimmte Kundeninteraktionen komplett zu digitalisieren“, erläutert Roman Schmidt, einer der beiden Erfinder von Sketch-iD und Mitgründer der Intelligent Insights GmbH. So liessen sich beispielsweise Vertragsabschlüsse oder -änderungen vereinfachen und rechtssicher machen – und zwar ohne Medienbruch. Die klassische Unterschrift auf Papier entfällt und wird auf ein mobiles Endgerät verlagert. Zudem könnte die Sicherheit in vielen digitalen Anwendungen wie beispielsweise im E-Banking deutlich erhöht werden, da durch die digitalisierte Unterschrift eine Person zweifelsfrei identifiziert würde.



Die Technologie hinter Sketch-iD wurde im Rahmen eines Kooperationsprojekts mit der Fachhochschule Nordwestschweiz entwickelt und durch die Kommission für Technologie und Innovation (KTI) sowie durch die Standortförderung des Kantons Bern finanziell unterstützt. Umfangreiche Tests bestätigen, dass Sketch-iD zu den weltbesten Verfahren zur Erkennung von digitalisierten Unterschriften gehört. Die revolutionäre Technologie aus Bern wird beim Europäischen Patentamt aktuell geprüft.





Gründungsdatum: Juni 2014

Geschäftsführer: Dr. Roman Schmidt, Prof. Dr. Kaspar Riesen



Als junge Schweizer Firma mit Sitz in Köniz bei Bern hat sich die Intelligent Insights GmbH auf Verfahren der Mustererkennung und des maschinellen Lernens spezialisiert. Getreu nach dem Motto "From Research to Practice" entwickelt sie wissenschaftlich elaborierte Verfahren und Algorithmen zur Analyse von hoch komplexen Daten. Intelligent Insights ist unter Anderem die Erfinderin von Sketch-iD, einer neuartigen Software, die Unterschriften auf mobilen Geräten fälschungssicher erkennt.



