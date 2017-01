Neue Westfälische (Bielefeld): NRW-Ministerpräsidentin fordert Sonderermittler im Fall Amri

Das Schwarze-Peter-Spiel

Thomas Seim

(ots) - Das Wahljahr 2017 hat noch gar nicht recht

angefangen, da langen unsere Wahlkämpfer schon recht kräftig zu. Die

Opposition in NRW stellt vor allen Dingen Landesinnenminister Ralf

Jäger (SPD) in das Zentrum ihrer Kritik am Verhalten der

Sicherheitsbehörden im Fall Amri. CDU-Oppositionschef Armin Laschet

spricht vom "Sicherheitsrisiko NRW". Der FDP-Fraktionschef im

Landtag, Christian Lindner spricht gar von "Strafvereitelung im Amt"

und offenbart damit, zu welchem panikartigen Unsinn ein Parteichef

getrieben werden kann, wenn er um seine eigene und die Zukunft seiner

Partei bangen muss. Unberechtigt sind die Fragen, die man an die

Sicherheitskräfte in Bund und Land stellen muss, gleichwohl nicht. Es

beunruhigt, wenn in NRW die massive - und an den Grenzen auch in

Bayern zu Beginn 2015 kaum kontrollierte - Aufnahme von Flüchtlingen

zusammenfällt mit polizeilichen Unzulänglichkeiten. Mag man die

Vorgänge der Silvester-Übergriffe 2015 in Köln noch mit einem

Überraschungsmoment irgendwie erklären können: Dass der

Berlin-Attentäter Amri mit 14 verschiedenen bekannten Identitäten

durchs Land reisen und auch in NRW hasspredigen konnte, ohne

festgesetzt zu werden, deutet auf erhebliche Defizite in den

Sicherheitsapparaten von Bund und Ländern. Es ist richtig, dass man

dies noch einmal sehr genau untersucht. Insofern kann man die

Ankündigung von NRW-Ministerpräsidentin Hannelore Kraft (SPD)

begrüßen, auch kurz vor der Wahl noch eine Einigung mit der

Opposition über eine unabhängige Untersuchung des Falles zu

versuchen. Dass der "Schwarze Peter" da nicht so leicht zu verteilen

sein wird, darf man aus Krafts Forderung nach einem Sonderermittler

schließen, der das Versagen der Bundesebene bei dem Anschlag in

Berlin klären soll. Die ablehnende Reaktion von CDU-Landeschef Armin

Laschet ist angesichts des bevorstehenden Wahlkampfs verständlich. Er



würde gern die Verantwortlichkeit des CDU-Bundesinnenministers Thomas

de Maizière heraushalten und allein gegen den Landesinnenminister in

den Wahlkampf ziehen. Umgekehrt möchte die Landes-SPD viel von dieser

Verantwortung auf den Bund schieben. Beides ist im Wahlkampf legitim.

Es zeigt, wie hart 2017 wird. Richtig im Sinne einer Verbesserung der

Sicherheit im Land ist dieses "Schwarze-Peter-Spiel" aber nicht.







