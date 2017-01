Westfalenpost: Trump - nur eine Marionette?

(ots) - Beweise sind gar nicht nötig. Allein die Vermutung,

der russische Geheimdienst könne kompromittierende Videos über den

künftigen US-Präsidenten gesammelt haben, ist Drohung genug. Wer im

bilateralen Verhältnis der beiden Großmächte die Führungsrolle

übernehmen wird, steht damit wohl außer Frage: In Putins Augen ist

Trump ein Polit-Frischling. Vielleicht sieht der ehemalige KGB-Chef

in ihm sogar eine Marionette - wer die Fäden in der Hand hält, ist

klar. Natürlich hat Russland Informationen über Trump gesammelt, und

es begann damit wahrscheinlich spätestens am Tag, als die

Republikaner den Milliardär zum Kandidaten kürten. Die USA horten

schließlich auch Material über Putin. Das ist nun mal die Aufgabe der

Dienste. Es ist deshalb nicht zu erwarten, dass die merkwürdige

Bewunderung, die Trump für Russland empfindet, unter den Vorwürfen

leiden wird. Seine Gefolgschaft in den USA verzeiht ihm Fehltritte

sowieso. Hat sie ja während des Wahlkampfes auch getan. Dass Trump

nun Fake News anprangert, entbehrt allerdings nicht einer gewissen

Ironie. Viel schwerer wiegt die Vermutung, dass sich mit Trump und

Putin zwei unberechenbare, testosterongesteuerte Hardliner

miteinander verbünden, um die Welt untereinander neu zu verteilen.

Das sind keine schönen Aussichten. Die Chinesen sind wahrscheinlich

schon auf der Hut. Eine schwache Europäische Union ist jetzt

gefährlicher denn je.







