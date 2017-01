Stuttgarter Zeitung: Kommentar zu Lohngerechtigkeit

(ots) - Ob das Gesetz Gerechtigkeit herstellt, kann sehr

bezweifelt werden. Sicher ist hingegen, dass die große Koalition zum

wiederholten Male eine Norm verabschiedet hat, die mehr Bürokratie

in den Betrieben verursacht.Sinnvolle Politik würde beim Kern des

Problems ansetzen. Benötigt würden Initiativen, die Frauen bessere

Karrierechancen eröffnen.Die Symbolpolitik der Bundesregierung wird

an den tatsächlichen Problemen nichts ändern, sondern doktert mit

großem Aufwand vor allem in den Unternehmen an Symptomen herum.







