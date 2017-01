Jetzt ist sie da – Inflation!

1,7 Prozent – das sieht nicht viel aus. Doch wenn es die Rate ist, die das Geld entwertet, dann ist es viel.

(firmenpresse) - Die Funktionäre der Europäischen Zentralbank kämpften nun schon Jahre lang um eine steigende Geldentwertung. Die Inflation soll Ausgaben anregen und Unternehmen dazu verhelfen Preise im Markt besser durchzusetzen. Das würde die Gewinne steigen lassen, Investitionen anregen und damit auch den Arbeitsmarkt unterstützen.



Doch auf der anderen Seite wirkt die Inflation negativ auf das Ersparte. Nicht umsonst wird die Inflation auch Geldentwertung genannt. Die dritte Bezeichnung ist ein steigender Konsumentenpreisindex. Durch letztere Variante wird das Problem ersichtlich. Die Preise der Güter des täglichen Lebens steigen. Das ist nicht schlimm, wenn das Einkommen entsprechend mit anzieht. Bei den Arbeitseinkommen sah es 2016 gar nicht schlecht aus. Da konnte eine Inflation von 1,7 Prozent, wie sie jetzt in Deutschland bekannt gegeben wurde, kompensiert werden.



Doch für alles Ersparte sieht es anders aus. Denn bei Termingeldern und Anleihenengagements gab es nichts zu verdienen, teilweise sogar negative Renditen. Und doch müsste der Zins mehr als 1,7 Prozent betragen, damit überhaupt ein realer Vermögenerhalt darzustellen wäre. Mit Sparen allein ist also nichts mehr zu verdienen. Ein seit Jahrhunderten, ja seit Jahrtausenden probates Mittel der Geldentwertung ein Schnippchen zu schlagen ist Gold. Seit jeher versuchen die Menschen ihre Arbeitsleistung in Gold zu tauschen und so sogar über Generationen die Kaufkraft dieser Arbeit zu erhalten - mit Erfolg!



In einem Portfolio sollte daher Gold einen gewissen Platz bekommen. Neben physischem Gold können dabei auch Gold-Aktien eine gute Rolle spielen. Denn bei vielen Titeln wirkt sogar ein Hebel auf den Goldpreis. Ein Beispiel einer aussichtsreichen Goldgesellschaft ist TerraX Minerals - https://www.youtube.com/watch?v=b8HWtPVNAKQ -. Das Unternehmen produziert zwar noch kein Gold. Doch auf dem Yellowknife-Goldprojekt in den Northwest Territories in Kanada liegen große Mengen des Edelmetalls im Boden. Auf rund 129 Quadratkilometern ergaben Bohrproben bis zu 162,50 Gramm Gold pro Tonne Gestein.





Sierra Metals - https://www.youtube.com/watch?v=P8cY0zIXoRE&t=10s - produziert dagegen bereits Gold. In der Yauricocha-Mine in Peru, einer Silber-Gold-Zink-Kupfer-Blei-Mine, zu 82 Prozent im Eigenbesitz, werden Edel- und Buntmetalle produziert. Weitere Edelmetall- und Buntmetallprojekte in Mexiko und Peru sind das Ziel des Unternehmens.



Dieser Bericht wurde von unserer Kollegin Ingrid Heinritzi verfasst, den wir nur als zusätzliche Information zur Verfügung stellen.



Viele Grüße



Ihr



Jörg Schulte











Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass JS Research oder Mitarbeiter des Unternehmens jederzeit eigene Geschäfte in den Aktien der vorgestellten Unternehmen erwerben oder veräußern (z.B. Long- oder Shortpositionen) können. Das gilt ebenso für Optionen und Derivate, die auf diesen Wertpapieren basieren. Die daraus eventuell resultierenden Transaktionen können unter Umständen den jeweiligen Aktienkurs des Unternehmens beeinflussen. Die auf den "Webseiten", dem Newsletter oder den Research-Berichten veröffentlichten Informationen, Empfehlungen, Interviews und Unternehmenspräsentationen werden von den jeweiligen Unternehmen oder Dritten (sogenannte "third parties") bezahlt. Zu den "third parties" zählen z.B. Investor Relations- und Public Relations-Unternehmen, Broker oder Investoren. JS Research oder dessen Mitarbeiter können teilweise direkt oder indirekt für die Vorbereitung, elektronische Verbreitung und andere Dienstleistungen von den besprochenen Unternehmen oder sogenannten "third parties" mit einer Aufwandsentschädigung entlohnt werden. Auch wenn wir jeden Bericht nach bestem Wissen und Gewissen erstellen, raten wir Ihnen bezüglich Ihrer Anlageentscheidungen noch weitere externe Quellen, wie z.B. Ihre Hausbank oder einen Berater Ihres Vertrauens, hinzuzuziehen. Deshalb ist auch die Haftung für Vermögensschäden, die aus der Heranziehung der hier behandelten Ausführungen für die eigenen Anlageentscheidungen möglicherweise resultieren können, kategorisch ausgeschlossen. Die Depotanteile einzelner Aktien sollten gerade bei Rohstoff- und Explorationsaktien und bei gering kapitalisierten Werten nur so viel betragen, dass auch bei einem Totalverlust das Gesamtdepot nur marginal an Wert verlieren kann.



Besonders Aktien mit geringer Marktkapitalisierung (sogenannte "Small Caps") und speziell Explorationswerte sowie generell alle börsennotierten Wertpapiere sind zum Teil erheblichen Schwankungen unterworfen. Die Liquidität in den Wertpapieren kann entsprechend gering sein. Bei Investments im Rohstoffsektor (Explorationsunternehmen, Rohstoffproduzenten, Unternehmen die Rohstoffprojekte entwickeln) sind unbedingt zusätzliche Risiken zu beachten. Nachfolgend einige Beispiele für gesonderte Risiken im Rohstoffsektor: Länderrisiken, Währungsschwankungen, Naturkatastrophen und Unwetter (z.B. Überschwemmungen, Stürme), Veränderungen der rechtlichen Situation (z.B. Ex- und Importverbote, Strafzölle, Verbot von Rohstoffförderung bzw. Rohstoffexploration, Verstaatlichung von Projekten), umweltrechtliche Auflagen (z.B. höhere Kosten für Umweltschutz, Benennung neuer Umweltschutzgebiete, Verbot von diversen Abbaumethoden), Schwankungen der Rohstoffpreise und erhebliche Explorationsrisiken.



Disclaimer: Alle im Bericht veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältiger Recherche. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die besprochenen Aktien, noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Dieser Bericht gibt nur die persönliche Meinung von Jörg Schulte wider und ist auf keinen Fall mit einer Finanzanalyse gleichzustellen. Bevor Sie irgendwelche Investments tätigen, ist eine professionelle Beratung durch ihre Bank unumgänglich. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber und seine Mitarbeiter für vertrauenswürdig erachten. Für die Richtigkeit des Inhalts kann trotzdem keine Haftung übernommen werden. Für die Richtigkeit der dargestellten Charts und Daten zu den Rohstoff-, Devisen- und Aktienmärkten wird keine Gewähr übernommen. Es gelten ausschließlich die Englischen Originalmeldungen.





Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.js-research.de



Dies ist eine Pressemitteilung von

JS Research

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 12.01.2017 - 04:38

Sprache: Deutsch

News-ID 1443468

Anzahl Zeichen: 6475

Kontakt-Informationen:

Firma: JS Research



Meldungsart: Unternehmensinformation

Versandart: Veröffentlichung

Freigabedatum: 12.01.2017



Diese Pressemitteilung wurde bisher 95 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung