NOZ: NOZ: Grünen-Abgeordnete Brugger: Desolate Situation bei Hubschraubern der Bundeswehr

(ots) - Grünen-Abgeordnete Brugger: Desolate Situation

bei Hubschraubern der Bundeswehr



"Hochgefährlicher Einsatz" in Mali - Kritik an von der Leyens

Versprechen



Osnabrück. Die Grünen werfen der Bundesregierung vor, trotz

schlechter Verfügbarkeit von Hubschraubern den Einsatz der Bundeswehr

in Mali auszuweiten. "Trotz aller schönen Versprechen von Frau von

der Leyen harren die Materialprobleme bei der Bundeswehr nach wie vor

einer Lösung", sagte die Bundestagsabgeordnete Agnieszka Brugger der

"Neuen Osnabrücker Zeitung" (Donnerstag).



Nach den Worten von Brugger würde der Bundestag parteiübergreifend

niemals der Entsendung von Soldaten zustimmen, wenn die Rettungskette

für Verwundete nicht gesichert wäre. Durch den Abzug der

niederländischen Hubschrauber entstehe in diesem wichtigen Bereich

eine Lücke, die Deutschland mit eigenen Hubschraubern und mehr

Soldaten für das nächste Jahr schließen will.



"Gleichzeitig ist die Verfügbarkeit von Hubschraubern seit Jahren

im roten Bereich", sagte die Sprecherin für Sicherheitspolitik und

Abrüstung. Die Entsendung von Hubschraubern nach Mali stelle die

Bundeswehr vor große Herausforderungen, Deutschland werde diesen

Beitrag nach jetzigem Stand nicht für mehrere Jahre leisten können.



"Die Bundesregierung muss nun einerseits dafür sorgen, dass sie

nächstes Jahr von anderen Staaten abgelöst wird und andererseits

endlich einen Ausweg aus der desolate Situation bei den Hubschraubern

finden", forderte Brugger. "Der Begriff Friedensmission darf nicht

darüber hinwegtäuschen, dass es sich hier um einen hochgefährlichen

Einsatz handelt".







Pressekontakt:

Neue Osnabrücker Zeitung

Redaktion



Telefon: +49(0)541/310 207



Original-Content von: Neue Osnabr?cker Zeitung, übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

Neue Osnabrücker Zeitung

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 12.01.2017 - 05:00

Sprache: Deutsch

News-ID 1443471

Anzahl Zeichen: 2053

Kontakt-Informationen:

Firma: Neue Osnabrücker Zeitung

Stadt: Osnabrück





Diese Pressemitteilung wurde bisher 42 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung