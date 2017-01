Mehr Power durch die Kraft der Sonne

Optimale Tageslichtnutzung erhöht das Wohlbefinden

Roma Burgau

(firmenpresse) - Sind Haus oder Wohnung bereits im Sommer keine Lichtoase, kehren spätestens im Herbst frustrierende Dunkelheit und Kunstlicht in die eigenen vier Wände ein.

Dabei ist Tageslicht gesund und hellt die Stimmung merklich auf. Helfen können hier durchdacht gelegene, große Fensterflächen – beim Bau direkt eingeplant oder bei der Modernisierung vorgesehen.



Dank ihrer ausgesprochen guten Wärmedämmung können moderne Fenster- und Fassadenelemente heute fast wie eine normale Außenwand behandelt werden. Stehen keine statischen Hindernisse im Raum, sind deshalb große und lichtdurchflutete Fensterflächen problemlos umsetzbar. Das Ergebnis lässt sich leicht zusammenfassen. Gesundes und kostenloses Tageslicht sorgt dank großflächiger Verglasungen für eine optimale Ausleuchtung aller Räume. Dadurch kann Strom gespart werden und die solare Wärmeenergie der Sonne lässt sich gut für eine Reduzierung der Heizkosten nutzen.



Auf die Lage und einen guten Sonnenschutz achten

Nicht nur die schiere Größe der Fensterflächen entscheidet über die optimale Nutzbarkeit des Tageslichts, sondern auch deren Lage in der Fassade. Süden, Osten und Westen bekommen per se viel Licht ab – hier bieten sich im Süden besonders große Fenster an, während Osten und Westen prädestiniert sind für bodentiefe Fenster und Fenstertüren. Der Norden ist natürlicherweise etwas dunkler und kälter, weshalb hier große Fenster mit einer überdurchschnittlich guten Wärmedämmung in Frage kommen – gegebenenfalls kann hier aber auch auf „normale“ Fenstergrößen zurückgegriffen werden.



Ist ein Dach vorhanden, können Dachfenster aufgrund ihrer Lage für besonders großen Lichteinfall sorgen, aber auch langgezogene Überfirstverglasungen und der Ausbau einer Gaube kommen in Betracht. Bei all diesen Möglichkeiten, sich gesundes Tageslicht ins Haus zu holen, sollte aber auf keinen Fall der passende Sonnenschutz vergessen werden.



Zur Verfügung stehen beispielsweise Fassaden- und Dachflächenfenster, ZipScrens, Raffstore oder sogar Fensterläden und Markisen. All diese Varianten sind übrigens in Kombination mit automatisierten Elementen einfach und komfortabel zu bedienen.





Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://zinn-fenster.de



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

RAL zertifiziertes Unternehmen Bereich Bauelemente (Fenster/Türen) & Sonnenschutz

Beratung & Planung aus eigener Hand

eigene Herstellung in Thüringen

deutschlandweite Montage mit eigenem Fachpersonal

Dies ist eine Pressemitteilung von

Zinn Bauelemente Gmbh

PresseKontakt / Agentur:

Zinn Bauelemente GmbH

Dipl. Bauingenieur Henry Götze

Unterm Dorfe 1

07429 Rohrbach

Telefon:036730/3410

www.zinn-fenster.de

Datum: 12.01.2017 - 07:04

Sprache: Deutsch

News-ID 1443476

Anzahl Zeichen: 2258

Kontakt-Informationen:

Firma: Zinn Bauelemente Gmbh

Ansprechpartner: Herr Götze

Stadt: Rohrbach

Telefon: 0367303410



Meldungsart: Produktinformation

Versandart: Veröffentlichung

Freigabedatum: 12.01.2017



Diese Pressemitteilung wurde bisher 53 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung