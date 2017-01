RecoveryLab Datenrettung Gera: Wichtige Daten von Server-Festplatte gerettet

WD Highspeed Festplatteäußert Defekt durch auffällige Geräusche

(PresseBox) - Aus organisatorischen Gründen wurde in einem Thüringer Unternehmen der firmeneigene Linux-Server heruntergefahren. Beim planmäßigen Neustart kurze Zeit später war wie aus heiterem Himmel dessen Western Digital-Festplatte nicht mehr erreichbar. Warum der Datenträger des Typs WD6000HLHX-01JJPVO vom System plötzlich nicht mehr erkannt wurde, blieb zunächst ein Rätsel.

Die Mitarbeiter waren in Sorge. Schließlich befanden sich auf der Festplatte der Enterprise-Baureihe VelociRaptor jede Menge wichtige, ausgelagerte Unternehmensdaten. Man nahm Kontakt zu RecoveryLab in Gera ( https://www.recoverylab.de/datenrettung-gera/ ) auf. Die Server-Festplatte (10.000 rpm) wurde per Kurierdienst zur Analyse ins Datenrettungslabor gebracht. Die Spezialisten machten auffällige Geräusche an dem Datenträger aus, die im Regelfall auf mechanische Beschädigungen im Inneren hindeuten. Tatsächlich diagnostizierte man Schäden an den Schreib-Leseköpfen, die auf der Plattenoberfläche aufgeschlagen waren.

Anschließend erstellten die RecoveryLab-Mitarbeiter ein auf dieser Diagnose beruhendes Schadensgutachten sowie ein Festpreisangebot. Es beinhaltet sämtliche entstehenden Kosten der Datenrettung einschließlich der Aufwendungen für Ersatzteile ? schließlich war in diesem Fall der Austausch der Schreib-Leseköpfe notwendig. Ein hauseigenes Ersatzteillager mit 100.000 Teilen sorgt für extrem kurze Wartezeiten. Nach der Zusage durch die betroffene Firma aus der Geraer Umgebung begannen die IT-Experten sofort mit der Arbeit.

Vor der Datenwiederherstellung wurden die schadhaften Bauteile durch funktionstüchtige Schreib-Leseköpfe ersetzt sowie die defekten Sektoren rekonstruiert. Letzteres war durch die leichten Beschädigungen an der Plattenoberfläche notwendig geworden. Danach konnte die eigentliche Wiederherstellung der Dateien starten, die erfolgreich und ohne jegliche Komplikationen abgeschlossen wurde. Auf einem Ersatz-Speichermedium konnten die Unternehmensdaten dem Geschäftskunden schließlich ausgehändigt werden. Der zeigte sich ausgesprochen erleichtert.



Link: https://www.recoverylab.de/datenrettung-von-wd-velociraptor-wd6000hlhx/



RecoveryLab steht für Professionelle Datenrettung von defekten Speichermedien. Neben beschädigten Festplatten, SSD, Speicherkarten, Smartphones, Tablets und anderen Consumer-Speichergeräten, bietet RecoveryLab die Wiederherstellung von Unternehmensspeichern, Serversystemen, NAS, Virtuellen Dateisystemen und Software defined Storage. Die Rekonstruktion erfolgt je nach Erforderlichkeit im Reinraumlabor. Datenschutz und Qualität der wiederhergestellten Daten stehen bei RecoveryLab im Vordergrund.





Unternehmensinformation / Kurzprofil:

