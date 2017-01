EANS-News: AGRANA-EBIT nach drei Geschäftsquartalen 26,6 Prozent über Vorjahr

Utl.: Ergebnisverbesserung in allen Segmenten



Quartalsbericht/9-Monatsbericht



Die AGRANA Beteiligungs-AG steigerte in den ersten drei Quartalen

2016|17 den Konzernumsatz um 3,1 % auf 1.967,5 Mio. EUR (Vorjahr:

1.908,0 Mio. EUR). Das Ergebnis der Betriebstätigkeit (EBIT) lag im

selben Zeitraum mit 137,7 Mio. EUR um 26,6 % über dem Vorjahr. ,,Die

AGRANA-Gruppe konnte die positive Entwicklung im laufenden

Geschäftsjahr 2016|17 fortsetzen und bereits nach drei Quartalen das

EBIT des vollen Geschäftsjahres 2015|16 übertreffen. Alle Segmente

haben zur deutlichen Ergebnisverbesserung beigetragen. In den

Segmenten Zucker und Frucht sorgten gestiegene Verkaufspreise für die

gute Geschäftsentwicklung. Im Segment Stärke wirkten sich

Produktivitätssteigerungen und im Markt platzierte Mehrmengen positiv

auf die Margen aus," zieht AGRANA-Vorstandsvorsitzender DI Johann

Marihart eine erfreuliche Zwischenbilanz.



AGRANA Finanzkennzahlen der ersten drei Quartale 2016|17

(1.März - 30. November 2016)

in Mio. EUR - wenn nicht explizit anders erwähnt



Q1-3 2016|17 Q1-3 2015|16

Umsatzerlöse 1.967,5 1.908,0

EBITDA* 183,9 154,1

Operatives Ergebnis 121,6 90,8

Ergebnis aus "at equity" Unternehmen 23,7 19,7

Ergebnis aus Sondereinflüssen -7,6 -1,7

Ergebnis d Betriebstätigkeit (EBIT) 137,7 108,8

EBIT-Marge 7,0% 5,7%

Finanzergebnis -13,3% -16,3%

Ertragssteuern -29,2 -21,6



Konzernergebnis 95,2 70,8

Investitionen** 69,6 78,8



Q3 2016|17 Q3 2015|16

Umsatzerlöse 647,2 644,5

EBITDA* 69,7 61,0

Operatives Ergebnis 43,3 32,8

Ergebnis aus "at equity" Unternehmen 8,7 7,7

Ergebnis aus Sondereinflüssen -4,7 -0,4

Ergebnis d Betriebstätigkeit (EBIT) 47,3 40,1

EBIT-Marge 7,2% 6,2%

Finanzergebnis -3,0% -5,1%

Ertragssteuern -11,7 -8,0

Konzernergebnis 32,6 26,9

Investitionen** 27,2 38,0



*Operatives Ergebnis vor Abschreibungen **In Sachanlagen u.

immaterielle Vermögenswerte, ausgenommen Geschäfts- und Firmenwerte



Das Finanzergebnis der AGRANA betrug in den ersten drei Quartalen

2016|17 -13,3 Mio. EUR (Vorjahr -16,3 Mio. EUR), wobei die

Verbesserung vor allem durch ein verbessertes Währungsergebnis

erreicht wurde. Nach einem Steueraufwand in Höhe von 29,2 Mio. EUR,

der einer Steuerquote von rund 23,5 % (Vorjahr: 23,4 %) entspricht,

erreichte das Konzernergebnis 95,2 Mio. EUR (Vorjahr: 70,8 Mio. EUR).

Das den Aktionären der AGRANA zurechenbare Ergebnis je Aktie stieg

auf 6,29 EUR (Vorjahr: 4,97 EUR).



Die Nettofinanzschulden zum 30. November 2016 lagen mit 382,0 Mio.

EUR um 23,8 Mio. EUR unter dem Wert zum Jahresende 2015|16. Das

Gearing zum Quartalsstichtag sank folglich auf 30,8 % (29. Februar

2016: 33,8 %).



Ergebnisse in den drei Segmenten Zucker, Stärke, Frucht



Segment Zucker



Q1-3 2016|17 Q1-3 2015|16

Umsatzerlöse 532,5 540,5

Ergebnis d Betriebstätigkeit (EBIT) 23,1 10,4

EBIT Marge 4,3% 1,9%









Q3 2016|17 Q3 2015|16

Umsatzerlöse 180,5 195,5

Ergebnis d Betriebstätigkeit (EBIT) 4,8 4,0

EBIT Marge 2,7% 2,0%



Der Umsatz im Segment Zucker ging in den ersten drei Quartalen

2016|17 im Vorjahresvergleich leicht um 1,5 % auf 532,5 Mio. EUR

zurück. Höheren Zuckerverkaufspreisen standen geringere Absatzmengen

als Folge der unterdurchschnittlichen Rübenernte des Vorjahres

gegenüber. Das im Vergleich zum Vorjahr mehr als doppelt so hohe EBIT

von 23,1 Mio. EUR ist insbesondere auf gestiegene Spot-Verkaufspreise

in Osteuropa zurückzuführen.



Segment Stärke



Q1-3 2016|17 Q1-3 2015|16

Umsatzerlöse 551,9 544,0

Ergebnis d Betriebstätigkeit (EBIT) 58,0 52,9

EBIT Marge 10,5% 9,7%









Q3 2016|17 Q3 2015|16

Umsatzerlöse 188,8 191,3

Ergebnis d Betriebstätigkeit (EBIT) 26,0 21,8

EBIT Marge 13,8% 11,4%



Der Umsatz im Segment Stärke in den ersten drei Quartalen 2016|17 lag

mit 551,9 Mio. EUR um 1,5 % über dem Vorjahreswert. Umsatzzuwächse

wurden aufgrund von Produktivitätssteigerungen und höheren

Absatzmengen erzielt. Das EBIT in Höhe von 58,0 Mio. EUR übertraf den

guten Vorjahreswert nochmals um 9,6 %. Diese Ergebnissteigerung ist

primär auf niedrigere Rohstoffkosten für Getreide und geringere

Energiekosten zurückzuführen.



Segment Frucht



Q1-3 2016|17 Q1-3 2015|16

Umsatzerlöse 883,1 823,5

Ergebnis d Betriebstätigkeit (EBIT) 56,6 45,5

EBIT Marge 6,4% 5,5%









Q3 2016|17 Q3 2015|16

Umsatzerlöse 277,9 257,7

Ergebnis d Betriebstätigkeit (EBIT) 16,5 14,3

EBIT Marge 5,9% 5,5%



Der Umsatz im Segment Frucht erhöhte sich in den ersten drei

Quartalen 2016|17 im Vorjahresvergleich um 7,2 % auf 883,1 Mio. EUR.

Das EBIT lag mit 56,6 Mio. EUR um 24,4 % über dem Vergleichswert des

Vorjahres. Sowohl das Fruchtsaftkonzentratgeschäft wegen höherer

Apfelsaftkonzentratpreise der Ernte 2015, als auch der

Geschäftsbereich Fruchtzubereitungen aufgrund gestiegener

Absatzmengen trugen zur deutlichen Ergebnisverbesserung bei.



Ausblick



AGRANA geht für das Geschäftsjahr 2016|17 weiterhin von einem

moderaten Anstieg beim Konzernumsatz und einer deutlichen

Verbesserung beim EBIT aus. Das Investitionsvolumen des Konzerns

beträgt im Geschäftsjahr 2016|17 126 Mio. EUR und liegt deutlich über

dem Abschreibungsniveau von rund 85 Mio. EUR.



Über AGRANA



AGRANA veredelt landwirtschaftliche Rohstoffe zu hochwertigen

Lebensmitteln und einer Vielzahl von industriellen Vorprodukten. Rund

8.600 Mitarbeiter erwirtschaften an weltweit über 50

Produktionsstandorten einen Konzernumsatz von rund 2,5 Mrd. EUR. Das

Unternehmen wurde 1988 gegründet und ist heute das führende

Zuckerunternehmen in Zentral- und Osteuropa, im Segment Stärke ein

bedeutender Produzent von Spezialprodukten in Europa sowie größter

Hersteller von Bioethanol in Österreich. AGRANA ist außerdem

Weltmarktführer bei Fruchtzubereitungen und der größte europäische

Produzent von Fruchtsaftkonzentraten.



Diese Meldung steht auf Deutsch und Englisch unter www.agrana.com zur

Verfügung.



AGRANA Beteiligungs-AG





Mag.(FH) Hannes Haider

Investor Relations

Tel.: +43-1-211 37-12905

e-mail:hannes.haider(at)agrana.com





Mag.(FH) Markus Simak

Pressesprecher

Tel.: +43-1-211 37-12084

e-mail: markus.simak(at)agrana.com



