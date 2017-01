Hundehaftpflichtversicherung: Labrador beliebteste Hunderasse 2016 (FOTO)

Französische Bulldogge und Chihuahua auf den Plätzen zwei und drei

/ Ältere Hundehalter ab 55 Jahre versichern häufig Jack Russell und

Yorkshire Terrier / Männer versichern Golden Retriever, Frauen

Chihuahua / Leistungsstarke Hundehaftpflicht ab 49 Euro im Jahr



Der Labrador ist auch 2016 wieder die beliebteste Hunderasse und

schafft es zum vierten Mal in Folge an die Spitze des Rankings der

über CHECK24.de meistversicherten Hunderassen. Die Französische

Bulldogge belegt bundesweit Rang zwei und verdrängt im Westen der

Bundesrepublik den Chihuahua auf den dritten Rang. Im Osten

versichern Hundehalter am dritthäufigsten Jack Russell Terrier.



Jüngere Hundehalter versichern überdurchschnittlich häufig

Modehunde wie den Chihuahua oder den Mops. Bei älteren Hundehaltern

sind Jack Russell sowie Yorkshire Terrier sehr gefragt. Bei

Hundehaltern zwischen 30 und 55 Jahren sind typische Familienhunde

wie der Labrador und der Golden Retriever beliebter als in anderen

Altersklassen. Neben Labradoren und Französischen Bulldoggen

versichern Männer vor allem Golden Retriever, Frauen Chihuahuas.1)



Labrador meistversicherte Hunderasse 2016, gefolgt von

Französischer Bulldogge und Chihuahua



Der Labrador ist auch 2016 wieder der beliebteste Hund der

CHECK24-Kunden. 11,8 Prozent der im vergangenen Jahr über das

Vergleichsportal vermittelten Hundehaftpflichtversicherungen wurden

für diese Hunderasse abgeschlossen. Auf Rang zwei folgt die

Französische Bulldogge (6,1 Prozent), der Chihuahua (5,0 Prozent)

verdrängt in diesem Jahr den Jack Russell Terrier (4,9 Prozent) von

Platz drei.



Top Fünf der 2016 am häufigsten über CHECK24.de versicherten

Hunderassen*



jeweils sortiert nach prozentualem Anteil, Werte gerundet



# alle Bundesländer östl. Bundesländer westl. Bundesländer





1 Labrador: 11,8% Labrador: 11,4% Labrador: 11,9%

2 Fr. Bulldogge: 6,1% Fr. Bulldogge: 8,1% Fr. Bulldogge: 5,6%

3 Chihuahua: 5,0% Jack Russell Chihuahua: 5,0%

Terrier: 5,8%

4 Jack Russell Chihuahua: 5,3% Jack Russell

Terrier: 4,9% Terrier 4,8%

5 Golden Dt. Schäferhund: 4,4% Golden

Retriever: 4,3% Retriever: 4,6%



*ohne Mischlinge Quelle: CHECK24

(www.check24.de/hundehaftpflicht/die-beliebtesten-hunderassen/;

089-24 24 12 47), Abweichungen durch Rundung möglich, Stand: Dez 2016



Bei Hundehaltern aus dem Osten Deutschlands verteidigt der Jack

Russell Terrier den dritten Rang vor dem Chihuahua. Unter die Top

Fünf schafft es dort außerdem noch der Deutsche Schäferhund, im

Westen der Golden Retriever. An manchen Hunderassen scheiden sich

zwischen Ost und West aber die Geister. Der Australian Shepherd

schafft es im Osten nicht unter die Top Zehn. Im Westen hingegen

nimmt er Rang sechs ein und wird dort mit vier Prozent doppelt so oft

versichert wie im Osten.



Modehunde Chihuahua & Mops bei Jüngeren beliebt - Ältere

versichern kleine Terrier



Je nach Alter bevorzugen Hundehalter - nach dem Labrador -

verschiedene Rassen. Während bei Singles oder Paaren unter 30

Modehunde wie der Chihuahua oder der Mops in den Top Zehn auftauchen,

versichern 30- bis 55-Jährige deutlich häufiger Familienhunde wie den

Labrador oder den Golden Retriever.



# 18 bis 29 Jahre 30 bis 55 Jahre über 55 Jahre



1 Labrador: 11,9% Labrador: 12,6% Labrador: 7,9%

2 Fr. Bulldogge: 11,2% Fr. Bulldogge: 5,3% Jack Russell

Terrier: 6,1%

3 Chihuahua: 7,6% Golden Retriever: 4,9% Yorkshire

Terrier: 4,7%

4 Austr. Shepherd: 4,8% Jack Russell Dt.

Terrier:4,8% Schäferhund: 4,5%

5 Jack Russell Chihuahua: 4,5% Chihuahua: 3,8%

Terrier: 4,6%



*ohne Mischlinge Quelle: CHECK24

(www.check24.de/hundehaftpflicht/die-beliebtesten-hunderassen/;

089-24 24 12 47), Abweichungen durch Rundung möglich, Stand: Dez 2016



Ältere Hundebesitzer ab 55 Jahren halten nach dem Labrador am

liebsten einen Jack Russell oder einen Yorkshire Terrier. Außerdem

schaffen es nur in dieser Altersgruppe der Dackel und der Havaneser

in die Top Zehn.



Männer versichern eher große, Frauen kleine Hunde



Sowohl bei Männern als auch bei Frauen belegen der Labrador und

die Französische Bulldogge die Plätze eins und zwei der

meistversicherten Hunderassen über CHECK24.de. Während bei den

Männern auf den Plätzen drei und vier der Golden Retriever sowie der

Deutsche Schäferhund folgen, versichern Frauen häufiger Chihuahuas

und Jack Russell Terrier. In den Top Ten der Männer finden sich

außerdem der Beagle und der Rhodesian Ridgeback, bei Frauen dagegen

der Mops und der Bolonka Zwetna.



Leistungsstarke Haftpflichtversicherung für Hundehalter schon ab

49 Euro pro Jahr



Durch Hunde verschuldete Schäden, vor allem an Personen, erreichen

im Extremfall Millionenhöhe. In Deutschland verursachen Hunde pro

Jahr etwa 100.000 versicherte Haftpflichtschäden in Höhe von rund 80

Millionen Euro.2)



Hundehalter haften für Personen-, Sach- und Vermögensschäden, die

ihr Tier verursacht. Das kann ohne ausreichenden Versicherungsschutz

existenzgefährdend sein. In sechs Bundesländern besteht deshalb eine

Versicherungspflicht für alle Hundehalter, in anderen Bundesländern

zumindest für als gefährlich eingestufte Hunde.3) Empfehlenswert ist

eine Haftpflichtversicherung für Hundehalter immer.



Einen leistungsstarken Tarif mit einer Deckungssumme von fünf

Millionen Euro ohne Selbstbeteiligung und einem Jahr Mindestlaufzeit

erhalten Hundebesitzer bereits ab 49 Euro im Jahr. Für Hunde, die per

Gesetz als gefährlich eingestuft werden, gibt es eigene, in der Regel

teurere Tarife.



