Anwender wollen Antworten - keine Dokumente (Webinar)

Wir müssen Wissen mit betrieblicher Leistungserstellung verschmelzen, "?weil sonst diejenigen, die führend im digitalen Bereich sind, uns die Produktion wegnehmen werden" (A. Merkel WWF Davos 2015)

Schluss mit der endlosen Suche in Dokumenten

(firmenpresse) - Befreien Sie Ihr Unternehmen vom Bremsklotz der Dokument-orientierten Suche!



Umfangreiches Unternehmenswissen steckt in Dokumenten. Aber man kommt nur schwer oder gar nicht an dieses Wissen heran. Und Suchmaschinen liefern nur Stapel von Dokumenten, in denen man sich mühsam weiter vorhangeln muss.

Eine neue Technologie liest Dokumenteninhalte aus, zerlegt sie in kleinste Bestandteile (Absatz, Bild, Liste, Tabelle ?), vernetzt diese thematisch und baut daraus eine mächtige Wissensmatrix auf. Diese Matrix wird genutzt um Anfragen mit präzise selektierten relevanten Inhaltspassagen unterschiedlichster Herkunft zu beantworten - zusammengefügt in einem kurzen Absatz oder einem umfassenden Summary oder ganzem Exzerpt. Damit steht dokumentiertes Wissen blitzschnell für die unmittelbare Ausführung von Aufgaben zur Verfügung.



In hier beschriebenen Webinar wird aufgezeigt, wie diese technologie Unternehmen und Organisationen hilft, dokumentiertes Wissen blitzschnell und umfassend zu erschließen, damit Geschäftsprozesse zu beschleunigen und die Agilität zu steigern. Die aufwendige und frustrierende Suche nach der "Nadel im Dokumentenhaufen" mit all ihren kostspieligen Begleiterscheinungen gehört mit Theum der Vergangenheit an



Die Antwort steckt in Dokumenten



Die meisten Wissensmanagement Systeme helfen Anwender zwar, Dokumente schnell zu finden - aber sie tun nichts - um aus oftmals recht umfassenden Dokumenten in langen Trefferlisten die relevanten Informationen herauszufiltern und aus diversen Fundstellen zu einer Antwort oder einem Summary zusammenzufügen. Von den hohen Kosten dieser Art der überkommenen Informationsrecherche und den damit einhergehenden Compliance Risiken ist die Recherche nach Inhalten auf Dokumentenbasis mit dem Paradigma einer mobilen Arbeitswelt völlig unvereinbar: PDFs und andere Dokumente sind inkompatibel mit einer effizienten Nutzung auf modernen Endgeräten wie Smartphones und Tablets.



Vernetztes Wissen bereitstellen





Neue Ansätze ermöglichen Unternehmen, all diese Probleme zu umgehen, indem es präzise zusammengestelltes Wissen und nicht Dokumente ausliefert. Innovative Technik bewerkstelligt das, indem es die Inhalte aus zu verarbeitenden Dokumenten (Richtlinien, SOPs, Rechtsvorschriften, Verfahrensanweisungen, Qualitätsmanagement Unterlagen, On-Boarding Informationen, Dokumentationen zur Wissensbewahrung, Marketing und Sales Informationen, Produktbeschreibungen ?) ausliest, in ihre kleinsten Elemente zerlegt, diese thematisch verknüpft und die resultierende Matrix als Themenindex für Informationsrecherchen nutzt. Zugleich werden die verarbeiteten Dokumenteninhalte normalisiert - um eine einheitliche und auf allen Medien Nutzer-optimale Darstellung zu gewährleisten.



Die Wissensmatrix



Die Matrix enthält damit das dokumentierte Wissen eines Unternehmens an zentraler Stelle und beantwortet Recherchen umfassend, treffgenau und blitzschnell.



Neue Lösungen live erleben



In diesem Webinar wird anhand von Live Beispielen dargestellt, wie diese sehr wirksame Technologie Unternehmen vom Produktivitätskiller der aufwendigen und oft ergebnislosen Recherche nach verborgenen Wissen in Unmengen von Dokumenten befreit. Das Webinar dauert 45 Minuten und findet am Donnerstag den 30. März um 10:00 sowie 14:00 Uhr in deutscher Sprache statt. Im anschließenden Chat können Sie optional Ihre Fragen mit Experten diskutieren.



"Eine exzellente Möglichkeit zu entdecken, wie Theum als Software der nächsten Generation den Umgang mit Wissen ändert, die Fähigkeit zu dessen Nutzung revolutioniert und wie es Ihrer Organisation nachhaltig Wettbewerbsvorteile verschafft und sie fit für die Wissens-getriebenen Geschäftsprozesse der Zukunft macht." (Paul Caspers).



Ihr Nutzen aus diesem Webinar



1. Sie lernen wie Sie Ihr Unternehmen mit geringem Aufwand wirksamer, schlagkräftiger und kosteneffizienter machen

2. Sie werden in der Lage sein Ihr Geschäftsprozesse durch unmittelbaren Zugriff auf benötigtes Wissen zu beschleunigen

3. Sie werden Wege erkennen, die Agilität und Attraktivität Ihres Unternehmens zu steigern



Sie werden all das unmittelbar umsetzen können.



Teilnehmer können die Cloud Version der Lösung für einen definierten Zeitraum kostenlos und unverbindlich testen.



Jetzt anmelden



Besuchen Sie dieses Webinar und registrieren Sie sich jetzt kostenfrei für einen der Termine am Donnerstag den 30. März um 10:00 oder 14:00 Uhr.



https://www.theum.com/de/webinars/webinar03?source=pr







