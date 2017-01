Cramer steigt auf Platz 3 der IPAF-Schulungsanbieter

In 2016 konnte der Arbeitsbühnenvermieter Peter Cramer GmbH & Co KG die Anzahl durchgeführter IPAF-Schulungen wieder erhöhen. Mehr als 600 Arbeitsbühnenbediener hat Cramer im letzten Jahr erfolgreich ausgebildet und damit die Teilnehmerzahl um 35 % gegenüber dem Vorjahr gesteigert. Damit geht es hoch auf Platz 3 der IPAF-Statistik in Deutschland.

Praktischer Teil der IPAF-Bediener-Schulung im Hause Cramer Arbeitsbühnen in Hagen

(firmenpresse) - In 2016 konnte der Arbeitsbühnenvermieter Peter Cramer GmbH & Co KG die Anzahl durchgeführter IPAF-Schulungen wieder erhöhen. Mehr als 600 Arbeitsbühnenbediener hat Cramer im letzten Jahr erfolgreich ausgebildet und damit die Teilnehmerzahl um 35 % gegenüber dem Vorjahr gesteigert. Damit geht es hoch auf Platz 3 der IPAF-Statistik in Deutschland.

„Ein klasse Ergebnis“, verrät Geschäftsleiter Jan Schumacher stolz, „wenn man bedenkt, dass wir das mit nur einem Schulungszentrum erreicht haben“. Die Plätze eins und zwei werden von bundesweiten Anbietern belegt, die über bis zu 18 Schulungszentren in Deutschland verfügen, während Cramer sich auf NRW spezialisiert hat. Die meisten IPAF Bediener-Schulungen finden im hauseigenen Schulungszentrum in Hagen statt, auf Wunsch werden auch Schulungen beim Kunden vor Ort durchgeführt.

Neben IPAF-Schulungen für Bediener von Arbeitsbühnen, bietet Cramer auch Einweiser-, Gabelstapler- und Hallenkran-Schulungen an. Ganz neu im Cramer Schulungsprogramm sind Teleskopstapler-Schulungen gemäß DGUV Grundsatz 308-009.



Über IPAF

Die International Powered Access Federation (IPAF) ist eine „Not-for-Profit“-Organisation, die weltweit den sicheren und effektiven Einsatz von Höhenzugangstechnik fördert. Das IPAF Schulungsprogramm für Bediener von Hubarbeitsbühnen ist durch den TÜV nach ISO 18878 zertifiziert und entspricht dem DGUV Grundsatz 308-008 (ehemals BGG 966).





Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.cramer-arbeitsbuehnen.de/sites/Sicherheitsschulung.html



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Das familiengeführte Unternehmen besteht seit 1962 und blickt auf über 45 Jahre Erfahrung in der Vermietung von Arbeitsbühnen zurück. Über 1.300 Geräte hat die Peter Cramer GmbH & Co. KG mit Sitz in Hagen (NRW) im Mietprogramm, darunter viele Spezialgeräte, wie die größte Diesel-Scherenarbeitsbühne der Welt. Brückenuntersichtgeräte, Teleskopstapler und Gabelstapler runden den Fuhrpark ab. Der Betrieb wurde in den letzten Jahren kontinuierlich vergrößert und beschäftigt mittlerweile mehr als 100 Mitarbeiter, die unter anderem professionelle Kundenberatung, sicheren Transport und regelmäßige Wartung sowie eigene Herstellung innovativer Geräte und Technologien ermöglichen.

Dies ist eine Pressemitteilung von

Peter Cramer GmbH & Co. KG

Datum: 12.01.2017 - 08:25

Sprache: Deutsch

News-ID 1443496

Anzahl Zeichen: 1796

Kontakt-Informationen:

Firma: Peter Cramer GmbH & Co. KG

Ansprechpartner: Alexandra Schawohl

Stadt: Hagen

Telefon: +492304933592



Meldungsart: Erfolgsprojekt

Versandart: Veröffentlichung

Freigabedatum: 12.01.2017



Diese Pressemitteilung wurde bisher 85 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung