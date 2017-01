Cashback auf jede Reisebuchung mit Cashbackreisen.de

Wie man auf jede Reise Cashback ohne Risiko erhalten kann.

(firmenpresse) - Die Reisesuchmaschine Cashbackreisen.de ist ein Online-Reiseportal, mit mehr als 200 der bekanntesten Reiseanbieter für Hotelbuchungen, Flugbuchungen, mit vielen aktuellen Angeboten, Buchungen von Touren der verschiedensten Art und Mietwagen Buchungen. Als registrierter Kunde erhält man auf jede Buchung Cashback ausgezahlt.





Darüber hinaus gibt es Provisionen für das Weiterempfehlen des Portals. Die Registrierung sowie Partnerschaft ist dauerhaft kostenlos.

Sven Ehlers, von Cashbackreisen.de, bietet vor allem Vereinen das Konzept an. Als Grund dafür gibt er an, das vor allem Vereine ihren Mitgliedern gerade in der heutigen Zeit einen Mehrwert anbieten müssten. Und dieses Konzept geht vollkommen auf, es gibt bereits einige Vereine aus ganz Deutschland, die den Mitgliedern die Möglichkeit des Cashbackreisens anbieten. Aber auch Einzelkunden können sich gerne an Sven Ehlers wenden.



Was bietet die Reisesuchmaschine von Cashbackreisen seinen Kunden?

Die Reise-Suchmaschine Happy Life World beinhaltet auf einem Portal?



- eine Hotelsuchmaschine, auf der Sie die besten Hotelangebote zum Best-Preis finden und damit bares Geld sparen

- eine Flugsuchmaschine, mit der sie die preisgünstigsten Flugangebote finden

- eine Reise-Suchmaschine mit Pauschalreisen zum Best-Preis, auf der Sie die besten Reiseangebote finden

- zahlreiche Angebote der Groupon-Plattform

- eine Tourensuchmaschine für die Buchung spezieller Touren und Besichtigung von Sehenswürdigkeiten zum Best-Preis Angebot

- wie auch eine Mietwagensuchmaschine für Ihre eigenen individuellen Unternehmungen - selbstverständlich auch zum Best-Preis







http://www.cashbackreisen.de



Cashbackreisen Sven Ehlers

Moltestr. 21, 24837 Schleswig

Datum: 12.01.2017 - 08:30

Sprache: Deutsch

News-ID 1443498

Anzahl Zeichen: 1874

Kontakt-Informationen:

Firma: Cashbackreisen Sven Ehlers

Ansprechpartner: Sven Ehlers

Stadt: Schleswig

Telefon: 046219778686



