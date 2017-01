Pi ermöglicht Geschäftsreisenden, ihre Reisekosten mit Airbnb vorauszusagen

(ots) -



Pi, der Marktführer für Datenanalyse und maschinelles Lernen, hat

eine neue API-Integration mit dem weltweit führenden

Gastgewerbeunternehmen Airbnb bekannt gegeben.



Aufgrund dieser Integration können Reisemanager auf die

Airbnb-Daten ihrer Mitarbeiter über die Pi-Plattform zugreifen, was

ihnen ermöglicht, die Ausgaben für Airbnb-Unterkünfte vollständig

integriert in Berichte über Volumen und Marktanteile für

traditionelle Hotels einzusehen.



Simon Carmouche, Product Director für Pi Travel, sagte: "Hierdurch

werden einige Probleme gelöst, mit denen Reisemanager im Umgang mit

dem betreffenden Unternehmen konfrontiert waren. Jetzt sind Manager

in der Lage, diese Aktivitäten nahtlos integriert in ihre Kerndaten

einzusehen, so dass sie das Volumen mit Airbnb bei Verhandlungen mit

Anbietern nutzen können und anhaltende Probleme mit

Sorgfaltspflichten durch die zunehmende Anzahl der Reisenden, die

diesen Sektor nutzen, lösen."



Die Travel-Plattform von Pi ermöglicht es Unternehmen, ihre

Reisedaten optimal zu nutzen, gleich, ob es um Beschaffung, Erfahrung

der Reisenden oder ein genaueres Berichtswesen geht. Indem sie

integrierte Berichte über aufstrebende Shared-Economy-Leistungen

ermöglichen, versetzt Pi Unternehmen in die Lage, näher auf ihre eher

restriktiven Richtlinien einzugehen, um sicherzustellen, dass sie

weiter den Kundenanforderungen entsprechen, während sie mehr Klarheit

im Vergleich zu traditionellen Ausgaben erhalten, um zukünftige

Richtlinien zu gestalten.



Tyler Christie, VP of Product, sagte: "Wir freuen uns darauf,

unsere Technologie bei Airbnb einzuführen, damit CFOs umfangreiche

Einsparungen durch die Aufnahme von Shared-Economy-Alternativen für

Hotels freisetzen können. Dies ist ein weiteres Beispiel für das

Engagement von Pi, fortschrittliche Analysen bereitzustellen, die zu



messbaren, gewinnorientierten Vorteilen für CFOs führen."



Über Pi



Pi ermöglicht es Unternehmen, ihre Datenquellen nahtlos in eine

Plattform zu integrieren. Die Technologie des Unternehmens reduziert

die Datenkomplexität, erhöht die Datenqualität und ermöglicht

Geschäftskunden im gesamten Unternehmen Zugriff auf eine erweiterte

Datenerfassung, um schnellere und zuverlässigere

Unternehmensentscheidungen treffen zu können.



Über Airbnb



Airbnb wurde im August 2008 gegründet und hat seinen Geschäftssitz

in San Francisco, Kalifornien; Airbnb ist ein vertrauenswürdiger

Community-Marktplatz für Personen, um einzigartige

Unterbringungsmöglichkeiten weltweit einzustellen, zu entdecken und

zu buchen ? online oder von einem Mobiltelefon oder Tablet aus.

Gleich, ob es sich um ein Appartement für eine Nacht, ein Schloss für

eine Woche oder eine Villa für einen Monat handelt, Airbnb ermöglicht

Personen einmalige Reiseerfahrungen in jeder Preislage in mehr als

34.000 Städten und 191 Ländern. Und mit einem erstklassigen

Kundenservice und einer wachsenden Community von Nutzern stellt

Airbnb die einfachste Art und Weise dar, Extra-Wohnraum zu Geld zu

machen und diesen einem Publikum von Millionen Menschen zu zeigen.







