Siliconelastomere - Technologien und Trends eines innovativen Werkstoffs

(PresseBox) - Silicone sind aus den Bereichen Automotive, Elektronik, Medizin und BabyCare genauso wie aus dem Haushalts-/Lebensmittelbereich nicht mehr wegzudenken. Warum unterscheiden sich Silicone von anderen marktüblichen organischen Synthesekautschuken so grundlegend? Diese Elastomere bauen auf die Chemie der Silicone mit all ihren guten Eigenschaften. Daraus resultieren eine ganze Reihe bemerkenswerter Qualitäten, die den ebenso vielfältigen wie hohen Ansprüchen der Gummiindustrie in jeder Hinsicht entgegenkommen. Innovative Anwendungen erfordern aber auch neue Lösungen seitens der Rohstoffe und stellen die Verarbeiter vor Herausforderungen. Vor diesem Hintergrund berichtet diese Fachtagung des SKZ über neue Technologien und Trends des Werkstoffs Siliconkautschuk. Lassen sie sich von einem außergewöhnlichen Werkstoff mit maximalem Gestaltungsspielraum begeistern und nutzen Sie die Gelegenheit sich über den aktuellen Stand in der gesamten Wertschöpfungskette zu informieren.

An wen richtet sich die Veranstaltung?

Angesprochen werden vom Entwickler bis zum strategischen Entscheider, vom Verarbeiter zum Anwender alle Beteiligten der Wertschöpfungskette. Warum Silicone so sind, wie sie sind und welches Potenzial das, konkret für Sie bedeutet, erfahren Sie auf diesem Branchentreff aus erster Hand: Was sind ihre chemischen Grundlagen, welche Eigenschaften resultieren daraus, und wie lassen sich diese Eigenschaften in der Praxis umsetzen und im Einsatz gewinnbringend nutzen.

Diese Veranstaltung ist an alle adressiert, die einen Blick in die Zukunft benötigen und gezielt Informationen und Kontakte in die Branche suchen. Nutzen Sie dieses Forum zum Gedankenaustausch und zur Diskussion.





Dies ist eine Pressemitteilung von

SKZ - KFE gGmbH

Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 12.01.2017 - 07:36

Sprache: Deutsch

News-ID 1443504

Anzahl Zeichen: 1765

Kontakt-Informationen:

Firma: SKZ - KFE gGmbH

Stadt: Würzburg





Diese Pressemitteilung wurde bisher 28 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung