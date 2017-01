Janine Steeger wird Herausgeberin von ecowoman.de

Janine Steeger ist den Fernsehzuschauern als das Gesicht des Explosiv-Magazins bei RTL bekannt. Seit Anfang des Jahres agiert sie außerdem als Herausgeberin von ecowoman.de

Janine Steeger wird Herausgeberin von ecowoman.de (Foto: Nadine Dilly)

(firmenpresse) - Janine Steeger beschäftigt sich schon lange mit den Themen Umweltschutz und Nachhaltigkeit und hat dies zu Ihrer jetzigen Berufung gemacht. Es ist zu einer Lebenseinstellung, einem eigenen Lifestyle geworden, dass sie bei nahezu allen Fragen des täglichen Lebens auch über den Aspekt Nachhaltigkeit nachdenkt und sich diesen Themen sehr aktiv in ihren Beschäftigungen als Journalistin und Moderatorin widmet. Für ecowoman.de war sie bereits als Bloggerin mit eigener Kolumne zu erleben. Aus dieser Zusammenarbeit ist nun eine neue berufliche Herausforderung entstanden.



Janine Steeger wird als aktive Herausgeberin die strategische Entwicklung der Marke ecowoman.de im Digitalzeitalter vorantreiben. Dazu gehört auch die Weiterentwicklung neuer Formate im Live-Journalismus. Darüber hinaus wird Frau Steeger mit journalistischen Inhalten regelmäßig publizistisch auf ecowoman.de wirken.



"Wir sollten uns alle viel stärker damit beschäftigen, was wir konsumieren, woher es kommt und was unser Konsum auslöst. Als Herausgeberin von Deutschlands führendem Lifestyle-Magazin für einen nachhaltigen Lebensstil habe ich nun die große Chance erhalten, viele Menschen mit diesen Themen zu erreichen und einen gesamtgesellschaftlichen Wandel anzustoßen ", so Steeger.



"Wir freuen uns enorm über die Zusammenarbeit mit Janine Steeger und sehen sehr positiv in das gerade erst begonnene Jahr. Ich bin davon überzeugt, dass wir gemeinsam mit ecowoman.de viele interessierte Menschen für einen nachhaltigen Lebensstil begeistern und überzeugen können", erklärt Thomas Werner, Geschäftsführer von ecowoman.



Ein bewusster Eco-Lifestyle, also ein nachhaltiger Lebensstil wird für immer mehr Menschen zum Kriterium bei ihrer Kaufentscheidung. Gleichzeitig wächst die Palette an nachhaltigen Angeboten rasant. Neben Bio-Lebensmitteln umfasst das Angebot heute viel mehr, zum Beispiel nachhaltig und fair produzierte Textilien, neue Formen der Mobilität, neue Möglichkeiten der Heizung, Dämmung des Eigenheims oder nachhaltige Finanzanlagen. Entsprechend breit ist auch das inhaltliche Angebot von ecowoman.de.





ecowoman.de porträtiert regelmäßig Vorbilder und Pioniere, gute Ideen und Beispiele der Nachhaltigkeit, stellt spannende Initiativen vor oder diskutiert kreative Ideen. Darüber hinaus bietet das Online-Portal umfassende Services, wie zum Beispiel eine geografische Suche nach nachhaltigen Points of Interest (Shops, Hofläden, nachhaltig geführte Restaurants, Solarberater etc.) oder ökologisch besonders empfehlenswerte Produkte.



Damit unterstützt ecowoman Konsumenten bei der täglichen Konsumentscheidung, so dass durch das Konsumverhalten ein wichtiger Beitrag zur nachhaltigen Erhaltung der Umwelt geleistet wird. Dabei stehen Wissensvermittlung, Produktinformationen, Übersichten und Orientierung sowie der Austausch mit Gleichgesinnten im Vordergrund. Das Portal will so dazu beitragen, nachhaltiges Handeln weiter in die Gesellschaft zu tragen und so eine größere Zielgruppe für ein umsichtiges und bewusstes Handeln zu motivieren.



Die Entscheidung für einen nachhaltigen Lebensstil ist aber nicht nur rational geprägt. Vielmehr ist sie auch eine Herzenssache, eine bewusste Entscheidung für ein besseres Leben und um eine lebenswerte Zukunft für unsere Kinder zu erschaffen.



Der Schutz der Umwelt und eine lebenswerte Zukunft für uns und unsere Kinder ist eines der wichtigsten Anliegen von ecowoman. ecowoman.de richtet sich an Menschen, die einen nachhaltigen, Ressourcen schonenden und verantwortlichen Lebensstil anstreben oder bereits leben. ecowoman.de ist eine registrierte Domain und eine eingetragene Marke der sharemen media GmbH.









