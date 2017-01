Caroline Peters: "Eine eigene Familie ist mir nicht vergönnt"

(ots) - Mit 45 Jahren zieht Schauspielerin Caroline Peters

Zwischenbilanz. "Bisher ist mir eine eigene Familie irgendwie nicht

vergönnt gewesen", sagte die Theater- und TV-Schauspielerin ("Mord

mit Aussicht") im Interview mit GALA (Ausgabe 03/17, ab heute im

Handel). "Aber es muss ja auch nicht sein. Ich gehöre nicht zu den

Frauen, die denken, ihr Leben ist total sinnlos, wenn sie keine

Kinder bekommen." Ihrem Partner fühle sie sich in manchen Momenten

ganz besonders verbunden, so Peters, zum Beispiel wenn er "heimlich,

ohne dass ich es weiß" in eine Theatervorstellung komme. "Ich freue

mich dann immer total, wenn ich ihn von der Bühne aus plötzlich im

Publikum lachen höre."



Am 14. Januar ist Caroline Peters in dem ARD-Thriller "Kalt ist

die Angst" zu sehen.







