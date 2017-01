Bernd-Blindow-Schulen Leipzig

Am 21. Januar 2017 veranstalten die Bernd-Blindow-Schulen Leipzig ihren Tag der offenen Tür

(firmenpresse) - Am Samstag, den 21. Januar 2017, veranstalten die Bernd-Blindow-Schulen Leipzig von 10.00 - 14.00 Uhr ihren ersten Tag der offenen Tür im neuen Jahr.



Alle Interessierten sind herzlich eingeladen, sich über Ausbildung, Studium oder Weiterbildung zu informieren und sämtliche Werkstätten und Ausbildungsräume in Augenschein zu nehmen.





Folgende Ausbildungsbereiche werden in Leipzig angeboten:



- Physiotherapie

- Ergotherapie

- Logopädie

- Masseur

- Altenpflege

- Erzieher

- Pharmazeutisch-technischer Assistent

- Fachoberschule Sozialwesen

- Fachoberschule Wirtschaft und Verwaltung

- Fachoberschule Gestaltung

- Sozialassistent



Neben der BBS stellt sich auch die Blindow Akademie Leipzig vor, die seit Herbst 2016 zwei neue Vollzeit-Studiengänge anbietet:



- Kindheitspädagogik (B.A.)

- Grafik-Design (B.A.)







Wir freuen uns auf Sie.







Bernd-Blindow-Schule Leipzig

Comeniusstraße 17

04315 Leipzig



Tel.: 0341 64 90 80







http://blindow.de/leipzig-bbs



Kommentare zur Pressemitteilung