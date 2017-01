Placetel baut Partnerprogramm weiter aus / Attraktives Programm für Reseller von Placetel

(ots) - Placetel baut das im letzten Jahr neu gestartete

Partnerprogramm zur Vermarktung der Telefonanlage aus der Cloud und

seiner Unified Communications (UC) Lösungen weiter aus. Das Programm

des deutschen Anbieters für Telefonanlagen aus der Cloud bietet

Resellern attraktive Leistungs- und Provisionsmodelle. Die Partner

der BroadSoft-Tochter profitieren von einem leistungsstarken

Partnerportal sowie von der Unterstützung durch Placetel bei der

Akquisition von Neukunden.



Placetel setzt zur Vermarktung seiner Telefonanlage und Unified

Communications Lösungen auf einen Multi-Channel-Ansatz. Neben dem

direkten Online-Vertrieb stärkt der Cloud-Anbieter aktuell sein

erfolgreich gestartetes Partnerprogramm. Reseller erhalten Zugang zum

wachsenden Cloud-Telefonie-Markt und innovativen Cloud-Produkten.

Damit können sie ihr Leistungsangebot um ein vollständiges

Cloud-Telefonie-Produktportfolio ergänzen - vom einfachen SIP-Trunk

über eine innovative Cloud-Telefonanlage bis zur kompletten

UC-Lösung. Je nach Kundenbedarf steht dabei jedem Placetel-Partner

immer das passende Produkt zur Verfügung. Placetel vereinfacht somit

den Wechsel von der klassischen Telefonanlage hin zur

leistungsstarken IP-Lösung.



Dreh- und Angelpunkt des Partnerprogramms ist das neue Placetel

Partnerportal. Über dieses können Reseller alle Prozesse online

abwickeln, neue Aufträge einfach anlegen und bestehende Kunden über

ein integriertes CRM-System verwalten. Sie haben so immer einen

aktuellen Überblick über sämtliche Kunden und Provisionen.



Über das Partnerportal haben Reseller Zugriff auf diverse Werbe-

und Servicematerialien sowie die Möglichkeit, Produkte und Optionen

für ihre Kunden mit wenigen Klicks zu bestellen. Partner können sich

in Webinaren oder Vor-Ort-Trainings schulen lassen. Zusätzlich finden

im Rahmen des Programms verschiedene Networking-Events statt.





"Wir sind begeistert vom großen Zuspruch den unser Partnerprogramm

in den letzten Monaten bei den Resellern findet. Wir konnten die

Anzahl unserer Partner und den Umsatz stark steigern", so Italo

Adami, Senior Director, Sales & Marketing, BroadSoft Deutschland /

Placetel.



Mit der Telefonanlage aus der Cloud und den Unified Communications

(UC) Lösungen von Placetel sind Mitarbeiter von überall, zu jeder

Zeit und auf allen Endgeräten erreichbar. Sie können einfach

kommunizieren und zusammenarbeiten - über Unternehmensgrenzen hinweg.

Durch die nahtlose Integration und die intuitive Bedienung aller

Endgeräte - IP-Telefon, PC, Laptop, Tablet oder Smartphone - können

sie so nicht nur ihre Erreichbarkeit sondern auch ihre Produktivität

steigern.



Zusätzliche Informationen zum Partnerprogramm unter

www.placetel.de/partner



Über Placetel



Placetel ist ein führender Anbieter von Telefonanlagen aus der

Cloud, der zur Broadsoft Inc. gehört. Die mehrfach prämierte Placetel

Telefonanlage richtet sich insbesondere an kleine und

mittelständische Unternehmen. Mehr als 12.000 Unternehmenskunden

haben sich bereits für eine Cloud-Telefonanlage von Placetel

entschieden, die über 150 leistungsstarke Funktionen enthält und sich

durch hohe Flexibilität auszeichnet. Mehr Informationen zu Placetel

finden Sie unter: www.placetel.de



Über BroadSoft



BroadSoft ist der Innovator für Cloud Communication- und

Collaboration-Dienste sowie Contact-Center-Lösungen für Unternehmen

und Service Provider in über 80 Ländern. Als Marktführer für Unified

Communication aus der Cloud mit einer offenen, mobilen und sicheren

Plattform, schenken mehr als 25 der TOP 30 Service Provider, weltweit

BroadSoft ihr Vertrauen. Die BroadSoft Business-Anwendungs-Suite

ermöglicht es Benutzern und Teams, Ideen auszutauschen und einfacher

zusammen zu arbeiten um gemeinsam erfolgreich zu sein und

bahnbrechende Leistungen zu erzielen. Für weitere Informationen:

www.BroadSoft.com







