kfzteile24 verstärkt Führungsriege

Berlin, 11. Januar 2017 – kfzteile24, der Marktführer für KFZ-Ersatz- und Zubehörteile, hat sein Management-Team komplettiert. Mit Richard Herz, Dr. Thomas Kloubert und Wolfgang Riegel erweitert das Unternehmen seine Führungsebene und besetzt die Positionen Chief Information Officer (CIO), Director Marketing und Chief Operation Officer (COO) neu.

(firmenpresse) - Richard Herz hat seine Stelle als CIO (Chief Information Officer) mit Wirkung zum 1. Januar 2017 angetreten. Der 43-jährige Diplom-Wirtschaftsinformatiker kommt von der börsennotierten Zooplus AG zu kfzteile24, wo er seit 2012 in gleicher Funktion tätig war. Zuvor war er fünf Jahre bei bei CapGemini Consulting für den Bereich IT Strategy mitverantwortlich.



Bereits seit dem 1. Oktober 2016 ist Dr. Thomas Kloubert als Director Marketing für Deutschlands führenden Onlinehändler von Fahrzeugteilen tätig. Der 44-jährige E-Commerce-Experte arbeitete zuvor bei der HRS Tochter hotel.de als Director Marketing und bei dem Google-Unternehmen Daily Deal als Director Travel.



Zum 1. Dezember 2016 wurde zudem Wolfgang Riegel zum Geschäftsführer von kfzteile24 berufen. Riegel ist bereits seit dem 1. Juli als Director Category Management im Unternehmen tätig. Als COO (Chief Operation Officer) verantwortet er in Zukunft die Bereiche Category- und Supply Chain Management für die kfzteile24-Gruppe.



„Mit den personellen Ergänzungen haben wir nun ein komplettes und kompetentes Management-Team. Die neuen Kollegen verfügen sowohl über digitale Expertise als auch über Kompetenz im Bereich Automotive. Ich bin davon überzeugt, dass die erweiterte Führungsriege uns maßgeblich dabei unterstützen wird, kfzteile24 weiter voranzutreiben und im Markt zu positionieren“, so Stephan Rahmede, Vorsitzender der Geschäftsführung von kfzteile24.



kfzteile24, 2001 gegründet, ist ein in Berlin ansässiges Multichannel-Einzelhandelsunternehmen und Marktführer im Bereich Kfz-Ersatz- und Zubehörteile. Sowohl Laien als auch Profis wird in den Online-Shops www.kfzteile24.de und www.autoteile24.de ein Vollsortiment an Autoteilen geboten. Im Großraum Berlin wird die Kundschaft zusätzlich in drei Filialen und Werkstätten mit Sofortannahme bedient. Den zentralen Logistikstandort in Neuseddin verlassen täglich über 7.500 Pakete. Die hohe Qualität bei den Produkten und der Zustellung honorieren viele Zulieferer und Erstausrüster der Automobilbranche, indem sie kfzteile24 als einzigen Onlinehandel direkt beliefern. Weitere Informationen unter: https://www.kfzteile24.de.



