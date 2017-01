Neujahrsvorsatz „Weniger Stress“ 2017 durchhalten: Entschleunigung und Erholung pur auf dem Hausboot von Locaboat Holidays

(firmenpresse) - Frankfurt, 09. Januar 2017. Absolute Ruhe, nur das Wasser plätschert und die Vögel zwitschern: Ein Traum für gestresste Workaholics. Jedes Jahr landet der Neujahrsvorsatz „Weniger Stress“ mit über 60 Prozent Zustimmung ganz oben auf der Liste bei der Umfrage des Meinungsforschungsinstituts forsa. Um im Urlaub 2017 richtig zur Ruhe zu kommen und abzuschalten, eignet sich der führerscheinfreie Hausbooturlaub mit Locaboat Holidays: der Inbegriff von „Entschleunigung“. Reisende sind mit ihrem voll ausgestatteten Hausboot innerhalb der gebuchten Reisezeit sowohl zeitlich als auch örtlich vollkommen flexibel.

Auf dem Hausboot abseits der ausgetretenen Pfade reisen

In ganz Europa bereisen Hausbooturlauber Orte, die abseits der typischen Touristenhochburgen liegen. Reisende entdecken idyllische Flüsse und Kanäle in Frankreich, malerische Wasserwege in Holland, unberührte Natur in Polen, raue Schönheit in Irland, Dolce Vita in Italien und eine andere Facette der Heimat in Deutschland. Beispielsweise die Flüsse und Kanäle in Frankreich sind für Ruhesuchende genau richtig. Die Saône im Süd-Burgund gilt durch ihr ruhiges Wasser als ideal für Hausbootanfänger. Beim Anblick der hügeligen Weingegend vergessen Gestresste ihre Sorgen und werfen unnötigen Ballast über Bord: Romantische Orte und Dörfer, ein ausgeglichenes Klima, wenige Schleusen und eine unvergleichliche Natur sorgen für Entspannung. Passend zu dieser entspannten und entspannenden Form des Reisens das Motto von Locaboat Holidays: „Und der Weg wird zum Ziel“ – es ist ein Ausstieg auf Zeit aus dem Alltagsstress. Wer in der Frühlingssonne auf dem Sonnendeck eines Hausbootes sitzt und die Umgebung in Zeitlupe an sich vorbeiziehen sieht, entspannt Körper und Geist. Unter den Hausboot-Stammgästen finden sich viele beruflich Eingespannte, die sich regelmäßige Auszeiten auf dem Wasser inmitten unberührter Natur gönnen. Ein Locaboat-Kunde und leidenschaftlicher Großstadtmensch, bringt das Hausboot-Urlaubsgefühl in einem Blogbeitrag auf den Punkt: „Tatsächlich kann es nur guttun, sich in einer schnelllebigen Zeit wie der unseren für eine gewisse Weile betrachtend zurückzuziehen. Dieses Mal steht mir der Sinn danach, komplett in die Natur einzutauchen, und dabei einmal fast keiner Menschenseele zu begegnen.“



Mit eigenem Tempo ganz flexibel auf dem Hausboot reisen

Selbst Unerfahrene können ihr Hausboot dank einer fundierten Einführung vor Reisebeginn problemlos durch die europäischen Gewässer navigieren. Vor allem der Bootstyp Pénichette“, den Locaboat Holidays in den 70er Jahren selbst entwickelt hat, ist besonders leicht zu steuern. Was den Reiseverlauf angeht, haben Hausbootreisende eine umfassende, angenehme Freiheit. Festgelegt sind nur der Anfangs- und Endzeitpunkt sowie der Hafen. In der Zeit dazwischen sind die Urlauber völlig flexibel und können ihren eigenen Reiserhythmus suchen und finden. Die Reisenden können anlegen, wo sie möchten und auf Entdeckungstour gehen. Selbst bei der Verpflegung ist der Hausbootreisende sein eigener Chef: In eines der exzellenten Restaurants entlang der Strecke gehen? Oder auf den üppigen Märkten einkaufen gehen und in der voll ausgestatteten Küche des Bootes selbst kochen? Das Team an den Locaboat-Häfen hilft sowohl bei der Buchung als auch vor und beim Reiseantritt mit Geheimtipps zu Restaurants und sehenswerten Orten der Kreativität auf die Sprünge. Neben dem Frühbucherrabatt bis 31. Januar gibt es für die Saison 2017 weitere Preisnachlässe wie einen Familien-, Paar- oder Reisedauerrabatt. Sämtliche Angebote sind auf bis zu 20 Prozent kumulierbar.

Weitere Informationen zum Hausbooturlaub mit Locaboat Holidays finden Sie unter www.locaboat.com/de.

Den Locaboat-Katalog 2017 zum online durchblättern sowie die Möglichkeit, den gedruckten Katalog 2017 zu bestellen, gibt es unter http://bit.ly/2dxn1HK.

Druckfähige Bilder erhalten Sie auf Anfrage an presse.locaboat(at)gce-agency.com



Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Über Locaboat Holidays:

40 Jahre Erfahrung und Expertise im Bootstourismus, 380 Boote, höchste Qualität, familiärer Service, interessante Routen: Locaboat Holidays garantiert seit 1977 gelungene Ferien auf Flüssen und Seen. Reisende haben die Wahl zwischen mehr als 200 Reiserouten in Deutschland, Frankreich, Italien, Irland, Holland und Polen. Locaboat Holidays ist der führende Anbieter im Bereich Hausbootverleih ohne Führerschein und hat mit der Pénichette® eigens für den Urlaub auf dem Wasser einen eigenen Bootstyp entwickelt.



