Pressehinweis für Ihren Terminkalender / Gründen mit optimalen Startvoraussetzungen: Erste Franchise-Messe in Frankfurt am 08. Februar 2017

Frankfurt/ Wien, den 12. Januar 2017. Franchise-Gründer starten mit System und einem großen Netzwerk im Hintergrund. Die Gelegenheit, sich einen Überblick über den vielfältigen Franchise-Markt zu verschaffen und Kontakte zur Franchise-Wirtschaft zu knüpfen, gibt es am Mittwoch, 08. Februar, in der IHK in Frankfurt am Main. Veranstaltet wird der Franchise Matching Day (FMD) von Cox Orange, einer österreichischen Spezialagentur mit Schwerpunkt auf Franchising.

(firmenpresse) - Die Fachveranstaltung hat zum Ziel, Gründer- und Gründungsinteressierte für das Thema Franchising zu begeistern und umfassende Informationen zu liefern.

So wird es neben der Standpräsenz renommierter Markenvertreter und Newcomer aus der Franchise-Szene, die ihre Konzepte vorstellen, auch Fachvorträge und ein Franchise-World-Café geben.

Hier sollen Fragen beantwortet werden, wie man beispielsweise ein für sich geeignetes Franchise-System findet, wie der Gründungsprozess abläuft, welche rechtlichen Fragen zu klären, welche finanziellen Voraussetzungen zu erfüllen sind und noch einiges mehr.

Der erste Franchise Matching Day in Frankfurt findet in Kooperation mit der Aufschwung-Messe für Gründer statt und bietet so eine informative Rundum-Versorgung für all diejenigen, die ihren Traum von einem erfolgreichen Unternehmen realisieren möchten.





Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.franchise-matchingday.de



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

2015 wurde mit rund 950 Franchise-Systemen in Deutschland gemeinsam mit circa 117.768 Franchise-Partnern und 686.166 Mitarbeitern ein Umsatz von etwa 92,2 Milliarden Euro erwirtschaftet (ein Plus von 4,3% zum Vorjahr).

Cox Orange, mit Sitz in Wien/ AT, organisiert, veranstaltet und betreut seit 2011 die Österreichische Franchise Messe. Im letzten Jahr interessierten sich dort über 1.300 Besucher für die 51 Aussteller aus Österreich, Deutschland und anderen EU-Ländern.

Dies ist eine Pressemitteilung von

CfL CONSULTING Communication for Leadership

Leseranfragen:

Cox Orange Marketing & PR GmbH

Carina Felzmann

Spittelberggasse 22

A-1070 Wien

Tel. +43-1-895 56 11-21

Fax +43-1-895 56 11-20

felzmann(at)cox-orange.at

www.cox-orange.at



Datum: 12.01.2017 - 11:11

Sprache: Deutsch

News-ID 1443630

Anzahl Zeichen: 1334

Kontakt-Informationen:

Firma: CfL CONSULTING Communication for Leadership

Ansprechpartner: Vanessa Hevesi

Stadt: Mainz

Telefon: 06131 - 5542889



Meldungsart: Unternehmensinformation

Versandart: Veröffentlichung



Diese Pressemitteilung wurde bisher 75 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung