AAL, Smart Home & Mobility - Technologien für mehr Sicherheit und Komfort im Alter

Die Hilfe und Pflege in den eigenen vier Wänden, Einbau von Notruf- und anderer Technikunterstützung sowie Barrierefreiheit, sowohl innerhalb als auch außerhalb der Wohnung, werden für die Mehrheit der Seniorinnen und Senioren, aber auch Best Ager immer wichtiger. Vor diesem Hintergrund veranstaltet inspirato Konferenzen in Kooperation mit der Deutschen Gesellschaft für Gesundheitstelematik - Forum für eHealth und Ambient Assisted Living (DGG) e.V. die Konferenz „AAL, Smart Home & Mobility“.

Konferenz AAL, Smart Home & Mobility

(firmenpresse) - Die eintägige Fachveranstaltung beschäftigt sich am 16. März 2017 in Köln mit den aktuellsten Trends und Technologien für mehr Sicherheit und Komfort im Alter und stellt diese interaktiven und facettenreichen Themen für Sie zusammen:



•Demografischer Wandel und Digitalisierung als Treiber – Wachstumsmarkt Generation 50plus

•Assistierte Pflege von morgen – Ein Überblick über die wichtigsten Orientierungs-, Unterstützungs- und Hilfsangebote

•Intelligentes und altersgerechtes Wohnen zu Hause – Status quo und Best Practices für das vernetzte Haus

•Selbstbestimmung durch Mobilität – Barrierefrei bis ins hohe Alter

•Zukunftsvision für die eigenen 4 Wände – Vom virtuellen Butler zum Pflegeroboter



Die Konferenz richtet sich an Verantwortliche von ambulanten Pflegediensten, Sanitätshäusern, Altenheimen, Pflegeheimen, Hilfsorganisationen, Apotheken und Notrufzentralen somit all jene Personen, die letztendlich die Schnittstelle zum Endnutzer von altersgerechten Assistenzsystemen darstellen.



Ausführliche Informationen zu Konferenz unter: www.inspirato.de/aal-2017



Teilnahmegebühr für die Konferenz: 295,- Euro (für Pflegeeinrichtungen & Apotheker)

695,- Euro (für Entscheider aus Handel & Industrie)







Unsere Mission.

Als unabhängiger Veranstalter ist inspirato spezialisiert auf Fachkonferenzen für Führungskräfte unterschiedlicher Branchen und will als neuer Player im Markt Akzente setzen.

Bei der individuellen Konzeption jeder Veranstaltung stehen bei uns die Inhalte, die Teilnehmer und ihre Bedürfnisse sowie deren persönliches Networking im Vordergrund. Wir beleuchten die neuesten Trends und Treiber und bieten Inspiration für mehr Erfolg und Wachstum.



Unsere Umsetzung.

Aus diesem Anspruch heraus entwickeln wir den jeweils passenden Rahmen: Ein auf viel beschäftigte Führungskräfte zugeschnittenes Format und ein Ambiente, das nicht l´art pour l´art ist, sondern die Themen inszeniert und den Austausch darüber fördert.



Unser Leitbild.

Unser Grundgedanke dabei – genau wie der unserer Konferenzteilnehmer – ist das Streben nach

High Performance. Eine Eigenschaft, die auch unser Logo verkörpert: Der Kolibri.

Der Kolibri schlägt schneller mit den Flügeln als jeder andere Vogel. Er ist in der Lage blitzschnell die Richtung zu ändern und kommt selbst bei widrigsten Bedingungen an sein Ziel: Nur den besten Nektar zu saugen.



Und das Beste – nämlich hochkarätige Referenten und Programme, die Sie auch über den Tellerrand des Business hinaus blicken lassen – will inspirato Ihnen bieten:



Interaktiv. Facettenreich. Inspirierend.

Freuen Sie sich auf maßgeschneiderte Veranstaltungsformate made by inspirato. Wir freuen uns auf Sie!



Inspirato GmbH I inspirato KONFERENZEN

