TSS Group wird Vertriebspartner von Anex Tour

(firmenpresse) - Frankfurt, 9. Januar 2017. Diese Woche legten der Pauschalreiseveranstalter Anex Tour und die Dresdner Reisebürokooperation TSS den Grundstein für eine gemeinsame Partnerschaft: Die mehr als 2.000 inhabergeführten TSS-Büros werden ab sofort auch Reisen von Anex Tour verkaufen und profitieren bei dieser Zusammenarbeit unter anderem von einer erhöhten Provision und besonderen Werbemaßnahmen.

„Wir freuen uns, mit der TSS Group einen bewährten Vertriebspartner an Bord zu haben“, sagt Hakan Bakar, Geschäftsführer von Anex Tour. „Wir sind zu 100 Prozent vom Reisebüro-Vertrieb überzeugt, denn wir halten individuelle Beratung und persönlichen Service für essenziell.“

TSS-Geschäftsführer Manuel Molina zur Zusammenarbeit mit dem neuen Pauschalreiseveranstalter: „Mit Anex Tour zählen wir einen Newcomer in der deutschen Reisebranche zu unseren Partnern und freuen uns, diesen bei seinem Markteintritt begleiten zu dürfen.“



Die TSS (Touristik Service System) ist eine inhabergeführte Reisebürokooperation und seit ihrer Gründung 1993 eine feste und verlässliche Größe in der Tourismuslandschaft. Mit einem Leistungsspektrum und bewährten Instrumenten trägt das Unternehmen wesentlich zur Ertragsoptimierung und -sicherung der angeschlossenen Partnerbüros bei. Dabei bietet TSS nicht nur attraktive Zusatzprovisionen, sondern auch ein breites Portfolio an touristischen und nichttouristischen Dienstleistungen.

Der neugegründete deutsche Pauschalreiseveranstalter Anex Tour GmbH ist über alle gängigen Systeme in deutschen Reisebüros buchbar. In den ersten vier Katalogen für den Sommer 2017 stellt Anex Tour Pauschalreisen im mittleren Preissegment nach Spanien, Griechenland, Kroatien, Bulgarien, in die Türkei und die Dominikanische Republik vor. Zusammen mit der unternehmenseigenen Fluggesellschaft Azur Air GmbH bietet der Veranstalter die gesamte Leistungskette aus einer Hand – beginnend bei den Flügen über Transfers und Hotels bis hin zur Reiseleitung vor Ort. Das Düsseldorfer Unternehmen ist im Besitz der niederländischen Holding NW International BV, die bereits seit 20 Jahren mit der Anex Tourism Group im internationalen Tourismus agiert.



